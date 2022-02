Εισβολή στην Ουκρανία: Το Βέλγιο ψάχνει τρόπο να στείλει όπλα στο Κίεβο

Κόσμος

Το Βέλγιο είναι έτοιμο να στείλει όπλα στην Ουκρανία σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών και αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Σοφί Βιλμές.

Συγκεκριμένα ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας της χώρας να καταρτίσει έναν κατάλογο με τα όπλα που θα μπορούσε να στείλει το Βέλγιο στην Ουκρανία.

Η κ. Βιλμές προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, δήλωσε στην κάμερα του φλαμανδόφωνου VTM πως «πρέπει να κάνουμε περισσότερα, επίσης στον τομέα του στρατιωτικού εξοπλισμού. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Το διερευνούμε σε βασικό επίπεδο».

Προσέθεσε: «δεν ξέρω τι όπλα ακόμα. Ζητήσαμε από το Υπουργείο ‘Αμυνας να μας πει τι είναι διαθέσιμο και ελπίζουμε ότι θα λάβουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας το συντομότερο δυνατό. Με τα ρωσικά στρατεύματα να προελαύνουν γρήγορα στην Ουκρανία, ελπίζουμε να μην είναι πολύ αργά».

Την Τετάρτη το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου είχε αποφασίσει ότι θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό προστασίας στην Ουκρανία αλλά όχι όπλα.

