Κόσμος

Πόλεμος Ουκρανία: O Πούτιν απειλεί Σουηδία και Φινλανδία

Ο Πούτιν δεν σταματά να εκτοξεύει απειλές, με τον ίδιο να απειλεί τώρα τη Σουηδία και τη Φιλανδία

Ο Πούτιν δεν σταματά να εκτοξεύει απειλές, με τον ίδιο να απειλεί τη Σουηδία και τη Φιλανδία αν μπουν στο ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη και τη στάση των αξιωματούχων, οι κυρώσεις στη Ρωσία είναι μονόδρομος.

«Το Ντονμπάς ήταν ένα πρόσχημα», για τη “βάναυση” επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Ιβ Λεντριάν, προσερχόμενος στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Πρόκειται για μια μάχη του Πούτιν και της Ρωσίας κατά της δημοκρατίας και κατά των κυρίαρχων κρατών. Το Ντονμπάς ήταν ένα πρόσχημα, για να πούμε την αλήθεια», είπε ο Ζαν-Ιβ Λεντριάν.

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι το δεύτερο πακέτο κυρώσεων δεν θα είναι αρκετό. «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να συζητήσουν γι’ αυτό που συμβαίνει – για τις κυρώσεις – ένα πρώτο πακέτο υιοθετήθηκε την περασμένη Τρίτη στο Παρίσι, το δεύτερο πακέτο θα εγκριθεί επίσημα σήμερα και δεν θα είναι αρκετό», ανέφερε ο Λεντριάν, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να στοχεύσουν στο «σύστημα και σε ακόμη περισσότερους ολιγάρχες».

Ο ίδιος πρόσθεσε, εξάλλου, ότι και η Λευκορωσία πρέπει να υποστεί συνέπειες και ήδη προετοιμάζεται ένα έκτο πακέτο κυρώσεων κατά του καθεστώτος του Λουκασένκο.

«Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συζητήσουν, επίσης, πώς θα διασφαλίσουν και τη δική τους ασφάλεια και τα συμφέροντα», τόνισε στη συνέχεια, ενώ αναφέρθηκε στη νέα «στρατηγική πυξίδα», η οποία «θα αλλάξει τα δεδομένα», κάτι το οποίο θα συζητηθεί, όπως είπε, και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Τέλος, αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Ζαν-Ιβ Λεντριάν είπε ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι να δείξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την αλληλεγγύη τους με οικονομικά μέσα, με οπλικό υλικό ή βοηθώντας το λαό της Ουκρανίας που παίρνει το δρόμο της εξορίας. Στήριξη θα πρέπει να δοθεί και προς τις γειτονικές χώρες, ανέφερε.

