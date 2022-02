Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Διακόπουλος: Η Δύση δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης

Τι είπε για την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία αλλά και για τη στάση της Δύσης στον πόλεμο.

Ο κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού και αντιναύαρχος ε.α, μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία αλλά και για τη στάση της Δύσης στον πόλεμο.

"Η Δύση είχε προαναγγείλει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εδώ και 2 μήνες", ενώ τόνισε πως "κανένας δεν θα πολεμούσε, κανένας δεν θα έχυνε αίμα για μία χώρα που δεν ήταν στην ατλαντική συμμαχία".

Σχετικά με τη στάση της Δύσης στον πόλεμο αυτό είπε "ο Πούτιν ήθελε να εισβάλλει και η Δύση μόνο να τον καταγγείλει λεκτικά μπορούσε".





