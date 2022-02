Αθλητικά

Ντόχα – Σάκκαρη: Ακόμη ένας χαμένος ημιτελικός

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε για πρώτη φορά από την Σφιόντεκ και μαζί την ευκαιρία να σπάσει την κατάρα των ημιτελικών σε 1000άρι τουρνουά.

Η τέταρτη αναμέτρηση ανάμεσα στην Μαρία Σάκκαρη και στην Ίγκα Σφιόντεκ βρήκε νικήτρια την Πολωνή, η οποία θα είναι παρούσα στον τελικό του Qatar Open, ενώ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια γι΄ άλλη μια φορά έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό.

Το νο6 της παγκόσμιας κατάταξης μέχρι το σημερινό ημιτελικό της Ντόχα είχε το απόλυτο στο tour απέναντι στο νο8 της ATP (3Χ3). Σήμερα, όμως, η 20χρονη Πολωνή απλά... δεν παιζόταν. Έκανε τέλεια χτυπήματα, απάντησε δύο φορές στα μπρέικ της Σάκκαρη στο δεύτερο σετ κι έφτασε δίκαια στο 2-0 (6-4, 6-3).

Η Σφιόντεκ είχε προειδοποιήσει για τις διαθέσεις της από τον προημιτελικό, όπου επικράτησε του νο1 του ταμπλό και νο2 του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα, νίκη που ήταν μόλις η 2η στην καριέρα της απέναντι σε παίκτρια του Τοπ2, μετά το 2020 και την επικράτησή της τότε επί της Ρουμάνας, Σιμόνα Χάλεπ.

Η Σφιόντεκ έφτασε στο 8/9 στους τελευταίους αγώνες που έχει δώσει, με τη μοναδική ήττα που γνώρισε να ήταν από την Μαρία Σάκκαρη στο περυσινό Roland Garros.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια από την πλευρά της δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Είχε πολλά λάθη, τα πιο πολλά αβίαστα, παρότι είχε δείξει στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις της ότι ήταν έτοιμη για τον τελικό. Η πορεία της, όμως, στο Qatar Open σταμάτησε στους ημιτελικούς μετά την ήττα της από την Σφιόντεκ, την οποία το 2021 είχε νικήσει τρεις φορές σε διάστημα λιγότερο των έξι μηνών και, μάλιστα, δίχως να χάσει σετ.

Αποδείχθηκε, όμως, ότι όταν φτάνει στην τετράδα παθαίνει ένα «μπλακ άουτ», καθώς μετρά μόλις 4 νίκες στις 14 φορές, ενώ στα 1000άρια τουρνουά έχει 0/6, όπως συνέβη πέρυσι σε Miami Open, Roland Garros, US Open και WTA Fiinals.

