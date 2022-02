Αθλητικά

Ελλάδα – Τουρκία: Πολύτιμη νίκη για την Εθνική μας

Η Εθνική μας πήρε το ροζ φύλλο αγώνα σε ένα παιχνίδι θρίλερ που κρίθηκε στην εκπνοή και τώρα θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Η εθνική αντάμειψε του 5 χιλιάδες Έλληνες φιλάθλους που μετέβησαν στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, έστω κι αν τους καρδιοχτύπησε, νικώντας με 72-71 την Τουρκία, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Με 2/2 βολές του Κώστα Παπανικολάου, όταν κέρδισε φάουλ στα 3΄΄ πριν τη λήξη πήρε τη 2η νίκη της στον 2ο όμιλο η «επίσημη αγαπημένη» κι ενώ ο Σέιν Λάρκιν αστόχησε σε δίποντο στην εκπνοή με κρεμασμένο πάνω του τον Λαρεντζάκη.

Η εθνική βρέθηκε να χάνει με -10 (13-23), επέστρεψε και ξέφυγε με +15 (49-34), αλλά ο Μελί Μαχμούτογλου (21π.) και αφυπνισμένος στο τέλος Σέιν Λάρκιν (10π., 9ασ., 5ρ., 1κλ.) μετέτρεψαν σε ντέρμπι το παιχνίδι στην 4η περίοδο.

Στις καλές στιγμές της η εθνική (οι τέσσερις διεθνείς του Ολυμπιακού ενσωματώθηκαν σήμερα χωρίς ούτε μία προπόνηση) παρουσίασε θέαμα, όμορφες φάσεις με τη συνεργασία Σλούκα – Παπαγιάννη να ξεχωρίζει. Οι Παπαγιάννης και Αγραβάνης είχαν από 14 πόντους και σημαντική συνεισφορά στα ριμπάουντ, από 10 πέτυχαν οι Παπανικολάου και Μουράτος, 8 πόντους και 7 ασίστ είχε ο Κώστας Σλούκας και 7 πόντους με 5 ριμπάουντ ο Πρίντεζης.

Η εθνική θα επιδιώξει να κάνει το δύο στα δύο απέναντι στην Τουρκία, στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα, στο «Σινάν Ερντέμ» της Κωνσταντινούπολης, τη Δευτέρα (28/2).

Οι Σάσα Βεζένκοφ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Χασάν Μάρτιν παρακολούθησαν δια ζώσης τον αγώνα της εθνικής και τους συμπαίκτες τους στον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 40-32, 60-56, 72-71

ΕΛΛΑΔΑ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Λαρεντζάκης 4, Αγραβάνης 14 (2), Σλούκας 8 (2), Καλαϊτζάκης 2, Παπαγιάννης 14, Πρίντεζης 7 (1), Παπανικολάου 10 (1), Μουράτος 10 (1) Μωραϊτης 3 (1), Γόντικας

ΤΟΥΡΚΙΑ (Ορχούν Ενέ): Μπίρσεν 9 (1), Λάρκιν 10 (2), Μαχμούτογλου 21 (4), Σιπαχί, Γιασάρ 1, Μπιτίμ, Γκεγίκ 10 (1), Οζντεμίρογλου 5 (1), Σαβάς 6, Τουντσέρ 4, Ουλουμπάι 5 (1)

