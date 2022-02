Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο αναθεωρητισμός είναι η βασική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

Τι είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

Την θέση ότι οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και αποτελούν πλήγμα για την ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με αντικείμενο τις εξελίξεις μετά την ένοπλη, απρόκλητη και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Στη σύνοδο μετείχαν επίσης οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, η Σουηδία και η Φινλανδία.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ακόμη τη θέση αρχής της Ελλάδας περί σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των χωρών, ενώ καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις ρωσικές αναθεωρητικές ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ο αναθεωρητισμός είναι η βασική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός, απ' όπου κι αν προέρχεται.

Ο πρωθυπουργός πρότεινε ακόμη όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να δεσμευθούν ότι θα εφαρμόσουν το πλαίσιο κυρώσεων έναντι της Ρωσίας που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία ανέδειξε την ανάγκη της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πυλώνα ασφαλείας του ΝΑΤΟ, κάτι που προϋποθέτει από κράτη-μέλη της ΕΕ να ξοδέψουν περισσότερα για την άμυνά τους. Εξέφρασε μάλιστα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αρκετοί από τους συμμάχους δήλωσαν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς και να συνδράμουν περισσότερο τη Συμμαχία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης την ανάγκη σταδιακής απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Οι ηγέτες των κρατών-μελών της Συμμαχίας καταδίκασαν απερίφραστα τη ρωσική επιθετικότητα, ως κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, του δικαιώματος των κρατών να ζουν ελεύθερα, και των διεθνών υποχρεώσεων της ίδιας της Ρωσίας.

Εξέφρασαν την αταλάντευτη στήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και την αλληλεγγύη τους στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Εξέτασαν τις επιπτώσεις από την απρόκλητη και παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αποφάσισαν ότι θα λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των Συμμάχων.

Στην τηλεδιάσκεψη ήταν παρόντες ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης, και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή.

