Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφίγγει ο κλοιός σε Κίεβο και Μαριούπολη

Δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί έχουν περάσει τα σύνορα προς Πολωνία. Στα περίχωρα του Κιέβου οι Ρώσοι στρατιώτες. Εκκενώθηκε η ελληνική πρεσβεία. Πόλη – φάντασμα η Μαριούπολη.

Σφίγγει ο κλοιός των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, τόσο στην πρωτεύουσα της χώρας το Κίεβο, όσο και σε άλλες πόλεις όπως η Μαριούπολη, όπου διαμένουν χιλιάδες Έλληνες.

Το απόγευμα της Παρασκευής δόθηκε εντολή εκκένωσης της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο, με τα μέλη της πρεσβείας μαζί με τους δημοσιογράφους να εγκαταλείπουν την πόλη με αυτοκινητοπομπή. Συγκλονιστική ήταν η ανταπόκριση του απεσταλμένου του ΑΝΤ1 στο Κίεβο, Τάκη Σφυρή από το κομβόι της διαφυγής.

Εξίσου συγκλονιστική ήταν και η ανταπόκριση του απεσταλμένου του ΑΝΤ1 στην Μαριούπολη, Χρήστου Μαζανίτη, που έχει μεταβληθεί σε πόλη – φάντασμα, με τους κατοίκους της να αναμένουν από ώρα σε ώρα τα ρωσικά στρατεύματα να εμφανιστούν και να καταλάβουν την πόλη.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι πέντε εκρήξεις ακούστηκαν με μικρή χρονική διαφορά, τριών έως πέντε λεπτών, κοντά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο βόρειο τμήμα της πόλης. «Οι υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται καθ’ οδόν. Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες», είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως γέφυρες στην πόλη βρίσκονται υπό προστασία και ειδικό έλεγχο, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν, ενώ σημεία ελέγχου έχουν εγκατασταθεί κοντά σε στρατηγικής σημασίας στόχους. «Η κατάσταση τώρα, χωρίς υπερβολή, είναι απειλητική για το Κίεβο. Η νύχτα, τα ξημερώματα, θα είναι πολύ δύσκολα».

Ρώσοι στρατιώτες μπήκαν στην πόλη Μελιτόπολ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Twitter ότι διεξάγονταν σφοδρές μάχες και υπήρχαν νεκροί στις εισόδους των πόλεων Τσερνίχιφ και Μελιτόπολ, καθώς επίσης και στο Χοστόμελ.

Αντιστέκονται οι Ουκρανοί

Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία έχει «χάσει λίγο τη δυναμική της» τις τελευταίες 24 ώρες μπροστά σε μια αντίσταση του ουκρανικού στρατού, «σημαντικότερη» απ’ όσο την προέβλεπε η Μόσχα, εκτίμησε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Η Ρωσία δεν έχει πάρει ακόμη τον πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου της Ουκρανίας, διευκρίνισε σε δημοσιογράφους αυτός ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος που δεν θέλησε να κατονομαστεί. «Η ουκρανική αεράμυνα λειτουργεί ακόμη, αν και υπέστη ζημιές από τις αεροπορικές επιδρομές» των Ρώσων, διαβεβαίωσε.

Το υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας κατηγόρησε σήμερα τους Ρώσους στρατιώτες ότι πυροβολούν εναντίον ασθενοφόρων στις περιοχές Ζαπορίζιε και Τσερνίχιφ. Ο υπουργός Βίκτορ Λιάσκο είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Ukrainian TV ότι οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ και εναντίον μιας ψυχιατρικής κλινικής στο Τσερνίχιφ.

Κατά χιλιάδες οι Ουκρανοί εγκαταλείπουν την χώρα

Ουκρανοί φύλακες έριξαν προειδοποιητικά πυρά για να αποτρέψουν ένα ποδοπάτημα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου σήμερα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε τρένα εκκένωσης.

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ήταν τόσο πολύς που δεν μπορούσαν όλοι να μπουν στα τρένα, για να πάνε από την πρωτεύουσα προς την πόλη Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, καθώς οι φόβοι για μια ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου εντείνονται.

Την ίδια στιγμή δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί, κυρίως γυναίκες και παιδιά, πέρασαν σήμερα στην Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, την ώρα που οι ρωσικοί πύραυλοι συνεχίζουν να σφυροκοπούν το Κίεβο και η κυβέρνηση καλεί τους άνδρες να παραμείνουν στη χώρα τους και να πολεμήσουν.

Πολλοί πρόσφυγες περίμεναν επί ώρες, μέσα στο κρύο, για να φύγουν από την Ουκρανία. Οι ουρές των αυτοκινήτων στις μεθοριακές διαβάσεις εκτείνονταν σε μήκος πολλών χιλιομέτρων.

Στην Πολωνία, μια χώρα που φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες ουκρανικές κοινότητες της περιοχής, περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους, οι αρχές ανέφεραν ότι κάποιοι περίμεναν από 6 έως και 12 ώρες για να περάσουν στη χώρα.

Ενώ ο πόλεμος εντείνεται στην Ουκρανία, με τα ρωσικά στρατεύματα να προελαύνουν προς το Κίεβο και τις προβλέψεις να δείχνουν πως η πρωτεύουσα σε λίγες ώρες θα έχει καταληφθεί, η Ουκρανία, φαίνεται πως είναι έτοιμη για συνθηκολόγηση.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μία προσπάθεια να τελειώσει ο πόλεμος για τη χώρα του, κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν σε διαπραγμάτευση, αναφέρει το Sputnik.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μια ημέρα μετά την εισβολή που ξεκίνησε η Ρωσία στην Ουκρανία, κάλεσε τον ουκρανικό στρατό να πάρει την εξουσία στα χέρια του, για να γίνουν πιο εύκολες οι διαπραγματεύσεις, καθώς δεν αναμένει όπως είπε συμφωνίες με μια συμμορία ναρκομανών και νεοναζί που έχουν καταλάβει την εξουσία στο Κίεβο.

«Για μια ακόμη φορά κάνω έκκληση στον στρατιωτικό προσωπικό και στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας: να μην επιτρέψτε στους νεοναζί και (τους Ουκρανούς εθνικιστές) να χρησιμοποιούν τα παιδιά σας, τις συζύγους σας και τους ηλικιωμένους σαν ανθρώπινες ασπίδες» δήλωσε ο Πούτιν μιλώντας στη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, η ομιλία του οποίου μεταδόθηκε από την ρωσική τηλεόραση.

Το Βέλγιο είναι έτοιμο να στείλει όπλα στην Ουκρανία σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών και αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Σοφί Βιλμές. Συγκεκριμένα ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας της χώρας να καταρτίσει έναν κατάλογο με τα όπλα που θα μπορούσε να στείλει το Βέλγιο στην Ουκρανία.

Ο κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού και αντιναύαρχος ε.α, μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία αλλά και για τη στάση της Δύσης στον πόλεμο. "Η Δύση είχε προαναγγείλει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εδώ και 2 μήνες", ενώ τόνισε πως "κανένας δεν θα πολεμούσε, κανένας δεν θα έχυνε αίμα για μία χώρα που δεν ήταν στην ατλαντική συμμαχία", ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής διεθνών σχέσεων, Δημήτρης Καιρίδης, επίσης μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τη στάση που κρατήσει ο Ερντογάν. "Αντίφαση μεγάλη του Ερντογάν, ο οποίος από τη μία κατηγορεί τη Δύση για πολλά λόγια, όμως είναι και ο ίδιος χουβαρντάς στα λόγια", είπε για τον τούρκο ηγέτη ενώ τόνισε πως "τα στρατόπεδα σκληραίνουν και η θέση του Ερντογάν είναι δύσκολη", τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν δεν σταματά να εκτοξεύει απειλές, με τον ίδιο να απειλεί τη Σουηδία και τη Φιλανδία αν μπουν στο ΝΑΤΟ. Όσον αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη και τη στάση των αξιωματούχων, οι κυρώσεις στη Ρωσία είναι μονόδρομος.

Δείτε εδώ όλα έγιναν το πρωί της Παρασκευής στα μέτωπα του πολέμου, στο διπλωματικό πεδίο, αλλά και τις αντιδράσεις της Δύσης





