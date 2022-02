Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Πάπας Φραγκίσκος: Κάθε πόλεμος είναι μια επαίσχυντη συνθηκολόγηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Φραγκίσκος μετέβη σήμερα το πρωί στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Αγία Έδρα για να εκφράσει την "ανησυχία του" για τον πόλεμο

"Κάθε πόλεμος είναι μια επαίσχυντη συνθηκολόγηση", κατήγγειλε σήμερα ο Πάπας Φραγκίσκος σε σχέση με την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, σε μήνυμά του στο Twitter μεταφρασμένο σε αρκετές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών, κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

"Κάθε πόλεμος αφήνει τον κόσμο χειρότερο από ό,τι στην κατάσταση στην οποία τον βρήκε. Ο πόλεμος είναι πάντα μια αποτυχία της πολιτικής και της ανθρωπότητας, μια επαίσχυντη συνθηκολόγηση, μια ήττα ενώπιον των δυνάμεων του κακού", γράφει ο Πάπας, επαναλαμβάνοντας ένα απόσπασμα της εγκυκλίου του για την ειρήνη "Fratelli tutti" (Όλοι οι αδελφοί), που δημοσιεύτηκε το 2020.

Τα μηνύματά του στο Twitter, που δημοσιεύονται επίσης στις συνήθεις γλώσσες του λογαριασμού του (ιταλικά, πορτογαλικά, πολωνικά, γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά και αραβικά), συνοδεύονται από τα hashtags #Προσευχόμαστε μαζί και #Ουκρανία.

Ο Φραγκίσκος μετέβη σήμερα το πρωί στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Αγία Έδρα για να εκφράσει την "ανησυχία του" κατά τη δεύτερη ημέρα της εισβολής των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Μια εξαιρετική κίνηση για τον Αργεντινό Ποντίφικα που δεν πηγαίνει ποτέ στις ξένες αντιπροσωπείες αλλά δέχεται στο Αποστολικό Παλάτι διαπιστευμένους διπλωμάτες στο Βατικανό.

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia”: Άλλες δύο σοροί βρέθηκαν στο γκαράζ του πλοίου

Europa League: η κλήρωση έβγαλε “δυνατά” ματς

Δολοφονία Άλκη - Πανό στην Τούμπα: εισαγγελική παρέμβαση μετά τις αντιδράσεις