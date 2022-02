Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Θρίλερ στο Κίεβο για τον επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών

Χρειάστηκε να οργανωθεί ειδική επιχείρηση διάσωσης και επαναπατρισμού του, αποκαλύπτει το περιοδικό Focus.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND) βρισκόταν στην Ουκρανία μέχρι και χθες και χρειάστηκε να οργανωθεί ειδική επιχείρηση διάσωσης και επαναπατρισμού του, αποκαλύπτει το περιοδικό Focus.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπρούνο Καλ βρισκόταν στο Κίεβο προκειμένου να συζητήσει τις εξελίξεις με τους ουκρανούς συναδέλφους του και η επίθεση τα ξημερώματα της Πέμπτης προφανώς τον αιφνιδίασε.

Όταν η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κάλεσε όλους τους Γερμανούς να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, ειδικό τμήμα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας για την Προστασία Προσώπων στο Εξωτερικό απομάκρυνε διπλωμάτες και συνδέσμους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (ΒΚΑ), αλλά ο κ. Καλ δεν κατάφερε να φθάσει έγκαιρα στο καθορισμένο σημείο.

Τμήμα της BND ανέλαβε κατόπιν να τον επαναπατρίσει με ασφάλεια, οδικώς, μέσω Πολωνίας. Αναμένεται στο Βερολίνο αργότερα απόψε.

