Πόλεμος στην Ουκρανία – Eurovision: Αποβλήθηκε η Ρωσία από τον φετινό διαγωνισμό

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από την Φινλανδία, που ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει αν επιτραπεί στη Ρωσία να πάρει μέρος στον διαγωνισμό.

Η Ρωσία δεν θα μπορεί να εκπροσωπηθεί στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, με τους διοργανωτές του να εκφράζουν φόβους για την υπόληψη και το κύρος ενός εκ των πλέον δημοφιλών πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ευρώπης, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Στο πλαίσιο της άνευ προηγουμένου κρίσης που εκτυλίσσεται σήμερα στην Ουκρανία, θα μπορούσαμε να φοβόμαστε πως μια ρωσική συμμετοχή φέτος θα πλήξει το κύρος του διαγωνισμού. Προτού λάβει αυτήν την απόφαση, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (European Broadcasting Union- EBU) χρειάστηκε χρόνο για να διαβουλευτεί με τα μέλη της», υπογραμμίζεται σε ένα δελτίο τύπου της EBU, που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Νωρίτερα, η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα στείλει συμμετέχοντες στον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision του 2022, εάν επιτραπεί στη Ρωσία να συμμετάσχει, ενώ άλλα ευρωπαϊκά κρατικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, μεταξύ αυτών εκείνο της Ουκρανίας, ζήτησαν να αποβληθεί η Ρωσία από την εκδήλωση.

Οι αντιδράσεις αυτές ξέσπασαν, αφότου οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ξεκίνησαν χθες την επιχείρηση εισβολής εναντίον της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας και να αποκλειστεί η χώρα από μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Φινλανδίας Yle ανέφερε σήμερα ότι ζήτησε από τον φορέα που διοργανώνει την Eurovision, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (European Broadcasting Union- EBU), να αποκλείσει τη Ρωσία από τον διαγωνισμό. «Το Yle δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό εάν προσκληθεί η Ρωσία», σημειώνεται σε μια ανακοίνωση.

Σε αντίθεση με τη σημερινή της απόφαση, η EBU, σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε χθες Πέμπτη, είπε ότι ο διαγωνισμός είναι μια «μη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση» κι ότι σχεδίαζε την παρούσα στιγμή να φιλοξενήσει συμμετέχοντες από τη Ρωσία. «Φυσικά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», επισήμανε.

Κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα από την Ουκρανία, τη Σουηδία, τη Δανία, την Ολλανδία, τη Λιθουανία και τη Νορβηγία κάλεσαν την EBU να αποβάλει τη Ρωσία. «Η EBU πρέπει να επανεξετάσει την απόφασή της», δήλωσε η Χάνα Στζάρνε, επικεφαλής της σουηδικής τηλεόρασης SVT.

«Κατανοώ τη σκέψη ότι η Eurovision είναι μια μη πολιτική εκδήλωση. Εντούτοις, με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η κατάσταση στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά σοβαρή», υπογράμμισε.

Ο τελικός της Eurovision έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο στάδιο PalaOlimpico, στο Τορίνο της Ιταλίας, στις 14 Μαΐου.

Ο πρόεδρος του ουκρανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Suspilne, Μικόλα Τσερνότισκι, δήλωσε σε μια ανοικτή επιστολή προς την EBU ότι η «συμμετοχή της Ρωσίας, μιας χώρας που επιτίθεται και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, στη φετινή Eurovision υπονομεύει την ίδια την ιδέα του διαγωνισμού».

