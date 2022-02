Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης: Ο Φέστα απολύθηκε για δεύτερη φορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παλιός γνώριμος της ομάδας ο νέος τεχνικός που αναλαμβάνει να ανατάξει την ομάδα, ενόψει του καθοριστικού αγώνα της Δευτέρας

Η συντριβή από τον Ιωνικό στο εξ αναβολής παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης (23/02), έφερε (ξανά) εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα Σμύρνης, με τον Ιταλό Τζανλούκα Φέστα να απολύεται για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν από τους «κυανόλευκους» και τον Μπάμπη Τεννέ να αναλαμβάνει από το Σάββατο (26/02) το «τιμόνι» της ομάδας για 6η φορά στην προπονητικά καριέρα του.

Ο Φέστα παρέμεινε στον πάγκο του Απόλλωνα για ένα μήνα στο δεύτερο εφετινό πέρασμά του, όμως με εξαίρεση το «διπλό» στη Λαμία, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» παρουσίασε απογοητευτική εικόνα παραμένοντας «κολλημένη» στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Super League.

Η διοίκηση του Απόλλωνα αποφάσισε να ξαναδώσει τα ηνία σε έναν παλιό γνώριμό της, τον Μπάμπη Τεννέ, ο οποίος θα αναλάβει άμεσα καθήκοντα και θα καθοδηγήσει την ομάδα στον καθοριστικό εντός έδρας αγώνα της Δευτέρας (28/02) με τον Ατρόμητο στη Ριζούπολη στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής.

Μάλιστα οι διοικούντες τον Απόλλωνα προσέφεραν κλειστό συμβόλαιο στον Τεννέ έως το καλοκαίρι του 2023, όπερ σημαίνει πως θα παραμείνει στον πάγκο του συλλόγου, είτε επιτευχθεί η παραμονή στην κατηγορία, είτε υποβιβαστεί στη Super League 2.

Την Παρασκευή (25/2) ο Φέστα αποχαιρέτισε τους ποδοσφαιριστές και κάζεψε τα πράγματα του, ενώ η προπόνηση έγινε υπό τις οδηγίες του βοηθού προπονητή, Πάρη Κωνσταντακόπουλο και του γυμναστή Βασίλη Αλεξίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: “μητέρα των μαχών” με εκρήξεις και ρίψεις αεροσκαφών

Κώστας Βουτσάς: O αιώνιος “τέντι μπόι” του ελληνικού κινηματογράφου

Πόλο: “στον αέρα” ο αγώνας Ρωσία - Ελλάδα