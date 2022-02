Πολιτισμός

#MeToo: ο Κιμούλης διεκδικεί αποζημίωση “μαμούθ” από ΣΕΗ και ηθοποιούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγωγή του ηθοποιού και σκηνοθέτη προς το Σωματείο αλλά και συναδέλφους του.

Αγωγές με τις οποίες διεκδικεί συνολικά ποσό αποζημίωσης πλέον του 1 εκατομμυρίου ευρώ από συγκεκριμένους συναδέλφους του αλλά και από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Γιώργος Κιμούλης.

Ο ηθοποιός αξιώνει συνολικά ποσό 1,212 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο επιμερίζει και εξειδικεύει στα δικόγραφα που κατέθεσε στο Πρωτοδικείο, ως αποζημίωση για ηθική και περιουσιακή βλάβη που υπέστη μετά από καταγγελία που έκανε σε βάρος του για φερόμενη κακοποιητική συμπεριφορά που είχε επιδείξει εναντίον της η ηθοποιός Ζέτα Δούκα την οποία υιοθέτησε αμέσως το πειθαρχικό όργανο του Σωματείου Ηθοποιών στο στάδιο ερευνών του για το meToo στον χώρο των καλλιτεχνών.

Με τις αγωγές του ο ηθοποιός στρέφεται με την πρώτη αγωγή κατά της καταγγέλουσας ηθοποιού καθώς και κατά των συναδέλφων του Δώρας Χρυσικού και Νίκου Ψαρρά. Και οι τρεις συμπρωταγωνιστούσαν το 2008-2009 μαζί του στην παράσταση «Πιο κοντά» και σύμφωνα με τον ενάγοντα, η κ. Χρυσικού και ο κ. Ψαρράς με ανακοίνωση τους την επόμενη ημέρα της δημόσιας καταγγελίας της κ. Δούκα ανέφεραν ότι ήταν μπροστά σε πολλά από τα περιστατικά που εκείνη κατήγγειλε και δήλωναν πρόθυμοι να καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές εφόσον κληθούν. Ο κ. Κιμούλης ζητά από το δικαστήριο να διατάξει τους τρεις ηθοποιούς να του καταβάλλουν «αλληλέγγύως και εις ολόκληρον» για τη περιουσιακή ζημία που έχει υποστεί, το συνολικό ποσό των 231.227,80 ευρώ. Επιπλέον, ζητεί για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί να του καταβάλει η κ. Δούκα 250.000 ευρώ, η κ. Χρυσικού 125.000 ευρώ και ο κ. Ψαρράς 125.000 ευρώ.

Με τη δεύτερη αγωγή του ο κ. Κιμούλης στρέφεται κατά του ΣΕΗ, του προέδρου του πειθαρχικού οργάνου, Πασχάλη Τσαρούχα, καθώς και δυο ακόμη μελών του εν λόγω συμβουλίου. Με την αγωγή αυτή διεκδικεί αποζημίωση ύψους 100.000 ευρώ από τον ΣΕΗ και 50.000 ευρώ από το καθένα από τα τρία μέλη του Πειθαρχικού. Επιπλέον, διεκδικεί αποζημίωση ύψους 231.227, 80 ευρώ για την περιουσιακή ζημία, την οποία όπως υποστηρίζει υπέστη.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του ενάγοντα, Βασίλη Καπερνάρο: "Ο κ. Κιμούλης επί έναν ολόκληρο χρόνο συκοφαντείται, καθυβρίζεται και πλήττεται δημοσίως λόγω, ιδίως, μιας «καταγγελίας» σε μια τηλεοπτική εκπομπή για μια υποτιθέμενη βίαιη πράξη του, καθώς και για την «απομάκρυνση ενός ποτηριού» από την σκηνή κατά την διάρκεια μιας θεατρικής παράστασης προ δεκατριών ετών, πράξεις για τις οποίες ουδέποτε υπεβλήθη επίσημη καταγγελία ενώπιον εισαγγελικής, δικαστικής, αστυνομικής ή πειθαρχικής Αρχής. Καθυβρίζεται, δηλαδή, και συκοφαντείται, για δύο γεγονότα, τα οποία απέκτησαν σημαντικότητα, επειδή εντάχθηκαν σκοπίμως και συνειδητά μέσα σ' ένα τοπίο κατηγοριών και καταγγελιών κατά άλλων ομοτέχνων του κ. Κιμούλη, οι οποίες έλαβαν χώρα την ίδια περίοδο, περί παιδοφιλίας, βιασμών, απόπειρας βιασμών και σεξουαλικών παρενοχλήσεων. Ένα ζοφερό τοπίο, το οποίο δικαίως είχε εγείρει τον κοινωνικό θυμό και την κοινωνική αγανάκτηση. Ωστόσο, οι, ως άνω, «καταγγελίες» σε βάρος του κ. Κιμούλη, είναι αόριστες, ανεπέρειστες, αναπόδεικτες αβάσιμες και απαράδεκτες".

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρώτη αγωγή του κ. Κιμούλη, αναφορικά με την καταγγελία της κ. Δούκα : "Την λέξη «καταγγελία» θέτω εντός εισαγωγικών, διότι ουδέποτε έγινε επίσημη καταγγελία εις βάρος μου (σ.σ. από την κυρία Δούκα), σε ουδεμία αρμόδια Αρχή, ουδεμία διαμαρτυρία, υπό οιανδήποτε μορφή, εκδηλώθηκε ποτέ εναντίον μου και ουδεμία εξώδικη ή δικαστική όχληση είχα ποτέ εκ μέρους της για οποιοδήποτε ζήτημα και για οποιοδήποτε λόγο.. Όσα κατήγγειλε η 1η των εναγομένων σε βάρος μου κατά τη διάρκεια της ανωτέρω τηλεοπτικής εκπομπής είναι απολύτως ψευδή, επιπλέον ψευδή είναι και όσα κατέθεσε δια του από 23.2.2021 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλε προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Η. όπως ψευδής είναι και η προφορική της κατάθεση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Η. Ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, είναι απολύτως συκοφαντικά, ανεπέρειστα, ανυπόστατα και κατασκευασμένα, ψευδολογήματα, γεγονός το οποίο γνώριζε κατά την στιγμή που κατέθετε, ωστόσο, με πλήρη επίγνωση, εκνόμως το έπραξε".

Στην δεύτερη αγωγή του, ο κ. Κιμούλης αναφέρεται σε "μεροληψία" του ΣΕΗ και επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι η κυρία Δούκα δεν έκανε πότε καταγγελία στο Σωματείο για τα όσα ανέφερε εις βάρος του, εντούτοις στις 29.1.2021 το Διοικητικό Συμβούλιό του αποφάσισε «εσπευσμένα (τρεις μόλις ημέρες μετά την εμφάνιση της Ζέτας Δούκα στην τηλεόραση) δίκην εισαγγελίας» να τον καταγγείλει αυτεπάγγελτα και να τον παραπέμψει στο πειθαρχικό όργανο.

Σε ό,τι αφορά στον πρόεδρο του ΣΕΗ Σπύρο Μπιμπίλα ο κ. Κιμούλης αναφέρει στην αγωγή του ότι: «Σε δεκάδες συνεντεύξεις, για το σχηματισμό εις βάρος μου εντυπώσεων, ξέθαψε δημοσίως την πληροφορία, ότι το 1998, δηλαδή πριν από 23 χρόνια, με είχαν διαγράψει από το Σωματείο. Παρέλειψε όμως να αναφέρει ότι ο λόγος της διαγραφής μου ήταν η παράταση της διάρκειας μιας πρόβας κατά ένα τέταρτο της ώρας (!), απόφαση η οποία ήταν άκυρη καθώς δεν λήφθηκε, με την νόμιμη, σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΗ απαρτία...».

Κατά τον ενάγοντα : «Προκύπτει επιπροσθέτως η σκοπιμότητα και η μεθοδευμένη ενέργεια των εναγομένων, να με διαβάλουν, να με εξευτελίσουν, να με εξοντώσουν επαγγελματικά και κυρίως ηθικά, προκειμένου να διασώσουν το αμφίβολο κύρος και να διαφημίσουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη δήθεν αποτελεσματικότητα και εγκυρότητα της πραγματικά αίολης πειθαρχικής διαδικασίας, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου το ΣΕΗ, προς ίδιον όφελος των εναγομένων και πάντως εις βάρος μου», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Κιμούλης στην αγωγή του και σε άλλο σημείο αυτής υπογραμμίζει ότι «το κλίμα» μέσα στο οποίο εξετάστηκε η υπόθεση του ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου «θυμίζει περισσότερο κλίμα συνοικιακού καφενείου παρά οργάνου απονομής δικαιοσύνης».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 44 σημεία

“Rouk Zouk Special”: σπαρταριστή “κόντρα” την Κυριακή (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: “μητέρα των μαχών” με εκρήξεις και ρίψεις αεροσκαφών