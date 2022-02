Κοινωνία

Ουκρανία: Το σιντριβάνι στην Ομόνοια φωτίστηκε με τα χρώματα της (εικόνες)

Αναλόγως φωτίστηκε και η Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων για την αλληλεγγύης προς την Ουκρανία.

Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας φωταγωγήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 25 Φεβρουαρίου, το σιντριβάνι της πλατείας Ομονοίας και το κτίριο της Τεχνόπολης.

Σε σχετική του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης ανέφερε: «Ο αγώνας για δημοκρατία, για ειρήνη, για ζωή είναι ιερός και πανανθρώπινος. Η Ομόνοια και η Τεχνόπολη φωταγωγούνται συμβολικά με τα εθνικά χρώματα της Ουκρανίας. Η Αθήνα, πιστή στην ιστορία και την παράδοσή της, συμπαρίσταται στο χειμαζόμενο Κιέβο, την Μαριούπολη, μικρές και μεγαλύτερες πόλεις, στο φίλο Ουκρανικό λαό».

