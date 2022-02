Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – Ζελένσκι: Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο μήνυμα του Προέδρου της Ουρκρανίας, την ώρα που ο ρωσικό στρατός εισβάλει στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους Ουκρανούς να μην καταθέσουν τα όπλα και να υπερασπιστούν το Κίεβο, την πρωτεύουσα, όπου ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει τις δυνάμεις της Μόσχας, δύο ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

"Είμαι εδώ. Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα και θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας", είπε ο Ζελένσκι, σε βίντεο που αναρτήθηκε το πρωί στο Facebook.

Κάλεσε τους Ουκρανούς να μην πιστεύουν τiς "ψευδείς πληροφορίες" που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις οποίες κάλεσε τον στρατό να παραδοθεί.

"Τα όπλα μας είναι η αλήθεια μας. Είναι η γη μας. Τα παιδιά μας. Θα υπερασπιστούμε όλα αυτά. Ζήτω η Ουκρανία", είπε.

Το βίντεο αυτό μεταδόθηκε καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα πολεμά για να μην πέσει στα χέρια του ρωσικού στρατού, με μάχες να διεξάγονται τη νύχτα στη λεωφόρο της Νίκης, μία από τις κύριες αρτηρίες του Κιέβου.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, σφοδρές μάχες συνεχίζονταν το πρωί στο Κίεβο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακαπούλκο -Τσιτσιπάς: Αποκλείστηκε από τον τελικό

“Rouk Zouk Special”: σπαρταριστή “κόντρα” την Κυριακή (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: “μητέρα των μαχών” με εκρήξεις και ρίψεις αεροσκαφών