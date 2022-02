Κοινωνία

Εξαφάνιση 15χρονης από την Ομόνοια

Αγωνία για το κοριτσάκι που εξαφανίστηκε από το κέντρο της Αθήνας.

Στις 24.02.2022, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Ομόνοιας, η Βιολέτα Α. 15 ετών, βουλγαρικής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 25/02/2022 για την εξαφάνιση της Βιολέτας Α., 15 ετών και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Βιολέτα Α., έχει ύψος 1.55 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Φορούσε χακί τζιν, λευκή μπλούζα και καφέ μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alerta pp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

