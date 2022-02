Κοινωνία

Κακοκαιρία Μπιάνκα: βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Έρχεται το κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία, που θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που προκαλεί τη νέα κακοκαιρία Bianca (Μπιάνκα), προσεγγίζει την Ελλάδα από τα βορειοδυτικά. Η ονοματοδοσία της κακοκαιρίας έγινε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας, η οποία ήδη επηρεάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πιο αναλυτικά, σήμερα το απόγευμα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν προοδευτικά στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά, στην Ήπειρο, στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και από το βράδυ σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Κυριακή τα φαινόμενα, που ήδη θα είναι ισχυρά, θα επεκταθούν ανατολικότερα, ενώ οι πυκνές χιονοπτώσεις, επιπλέον της Δυτικής Μακεδονίας, θα επηρεάσουν περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Βόρειας Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Μέχρι το πρωί της Κυριακής θα επηρεαστούν τα ανατολικά ηπειρωτικά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), η Εύβοια, οι Σποράδες η Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο

Το αναμενόμενο επεισόδιο βροχοπτώσεων είναι Κατηγορίας 3, όσον αφορά τον Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index - RPI).

Το meteo επισημαίνει ότι είναι αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων στα ανατολικά τμήματα των νομών Λαρίσης, Πιερίας και Ημαθίας, ενώ οι χιονοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο και στο εθνικό οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας.

