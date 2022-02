Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σαν σήμερα το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα (βίντεο)

Η "ασθενής μηδέν" στην χώρα μας, ο πρώτος νεκρός και ο απολογισμός του Υπουργείου Υγείας για την διαχείριση της πανδημίας. Τον Ιανουάριο πέθαινε 1 ασθενής κάθε 16,5 λεπτά στην Ελλάδα!

Ένα βίντεο έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας, με αφορμή την συμπλήρωση δύο χρόνων από την ημέρα επιβεβαίωσης του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στην Ελλάδα, στις 26 Φεβρουαρίου του 2020.

Στο βίντεο επιχειρείται ένας σύντομος απολογισμός στην διαχείριση της πανδημίας και στα εκατομμύρια των εμβολιασμών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην χώρα μας, ενώ υπάρχει και νέα έκκληση προς όλους για να εμβολιαστούν.

Σημειώνεται πως το πρώτο κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην Ελλάδα στις 26 Φεβρουαρίου 2020 και μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2022 έχουν καταγραφεί επισήμως 2.385.304 κρούσματα.

Ο πρώτος θάνατος στην Ελλάδα καταγράφηκε στις 12 Μαρτίου 2020, καθώς υπέκυψε από επιπλοκές της νόσου ο Μανώλης Αγιομυργιογιαννάκης. Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2022 έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 25.668 θάνατοι στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παραθέτει καθημερινά ο ΕΟΔΥ, στην διάρκεια του 2021 επιβεβαιώθηκαν στην Ελλάδα 1.072.003 κρούσματα κορονοϊού.

Μέσα στο 2021 καταγράφηκαν 15.952 θάνατοι, που αναλογούν σε 43,7 θανάτους κάθε ημέρα στην Ελλάδα ή 1,8 θανάτους ανά ώρα ή 1 θάνατο κάθε 33 λεπτά στην ελληνική επικράτεια από επιπλοκές του κορονοϊού στην διάρκεια του έτους που έφυγε πριν από λίγες ώρες

Ακόμη μια ζοφερή είναι η πραγματικότητα - και των αριθμών – που βιώσαμε τον Δεκέμβριο του 2021. Στον τελευταίο μήνα του περασμένου έτους καταγράφηκαν 271.950 κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Τον Δεκέμβριο έχασαν την ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού συνολικά 2.633 ασθενείς, που αναλογούν σε 84 θανάτους κάθε ημέρα στην Ελλάδα ή 3,5 θανάτους κάθε ώρα ή 1 θάνατο κάθε 17 λεπτά στην χώρα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Οι απώλειες συνολικά στο 2021 των 15.952 συμπολιτών μας είναι αντίστοιχες με τον πληθυσμό πόλεων όπως η Θέρμη στην Θεσσαλονίκη, η Αμαλιάδα στην Ηλεία, η Βάρη ή η Νέα Μάκρη στην Αττική.

Οι θάνατοι το 2022

Τον Ιανουάριο έχασαν την ζωή τους συνολικά 2.710 συμπολίτες μας με κορονοϊό, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1 θάνατο ανά 16,5 λεπτά της ώρας!

Στις πρώτες 25 ημέρες του Φεβρουαρίου πέθαναν στην Ελλάδα, από επιπλοκές του κορονοϊού, συνολικά 2.168 ασθενείς ή 1 ασθενής ανά 33 λεπτά της ώρας.

