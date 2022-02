Πολιτική

Ρωσική εισβολή: Εκτός Ουκρανίας ο Έλληνας πρέσβης

Αγωνιώδες ταξίδι δεκάδων ωρών με αυτοκινητοπομπή, συνοδεία διπλωματικών υπαλλήλων και δημοσιογράφων. Επικοινωνία με τις προξενικές Αρχές σε Μαριούπολη και Οδησσό είχε ο Πρωθυπουργός.

Μετά από ένα ταξίδι σχεδόν 20 ωρών και υπό από αντίξοες συνθήκες εν μέσω βομβαρδισμών και πυρών, η αυτοκινητοπομπή με την διπλωματική αποστολή της Ελλάδας στο Κίεβο, με επικεφαλής τον Πρέσβη, πέρασε από τα σύνορα στο έδαφος της Μολδαβίας, κινούμενη προς την Ρουμανία με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Μαζί με τα μέλη της διπλωματικής αποστολής βρίσκονταν τεχνικοί και δημοσιογράφοι, απεσταλμένοι στο Κίεβο από ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Μεταξύ αυτών, ο δημοσιογράφος Τάκης Σφυρής και ο εικονολήπτης Μάριος Τζομπανίδης του ΑΝΤ1.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από τον "αέρα" του ΑΝΤ1, από την στιγμή που ενημερώνονται τα μέλη της ελληνικής αποστολής, πως πρέπει να εγκαταλείψουν την πρεσβεία και να φύγουν εκτός Ουκρανίας:

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τους προξένους σε Μαριούπολη και Οδησσό

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρέσβη Φραγκίσκο Κωστελλένο ο οποίος έχει σταλεί εκτάκτως στη Μαριούπολη για να ενισχύσει τη λειτουργία του εκεί Ελληνικού Γενικού Προξενείου και τον Γενικό Πρόξενο στην Οδησσό, Δημήτρη Δόχτση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, «ο Πρωθυπουργός τους ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, προκειμένου να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους Έλληνες υπηκόους και τους ομογενείς της Ουκρανίας. Σημειώνεται ότι στη Μαριούπολη το Ελληνικό Γενικό Προξενείο είναι το μόνο που θα παραμένει ανοιχτό».

«Οι Ελληνικές προξενικές αρχές στις δύο πόλεις, σε καθημερινή στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, συνεχίζουν να παρέχουν τη συνδρομή τους, στους Έλληνες υπηκόους, τους ομογενείς και τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην περιοχή», επισημαίνεται από το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

