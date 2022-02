Πολιτική

Σακελλαροπούλου: πλήρης ενσωμάτωση των Ρομά στην κοινωνία

Την ανάγκη αμφίπλευρης στήριξης του εγχειρήματος για ισότητα τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή της σε καταυλισμό Ρομά στην Κατερίνη.

Την ανάγκη της πλήρους ενσωμάτωσης των Ρομά στην κοινωνία, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την επίσκεψή της σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή Πέλεκα του Δήμου Κατερίνης, λέγοντας πως η βούληση της πολιτείας είναι ισχυρή, πρέπει να καταπολεμηθούν φαινόμενα ρατσισμού και περιθωριοποίησης και για να πετύχει αυτή η προσπάθεια πρέπει να βρει ανταπόκριση και από τους ίδιους τους Ρομά.

"Επισκέφτηκα τον καταυλισμό Ρομά στην περιοχή Πέλεκα του Δήμου Κατερίνης για να υπογραμμίσω την ανάγκη της πλήρους ενσωμάτωσης τους στην κοινωνία και την ισχυρή βούληση της πολιτείας για το σκοπό αυτό δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου και πρόσθσε: "Σημαντικά Βήματα, για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά, είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η παραμονή των παιδιών στο σχολείο. Να χειραφετηθούν οι γυναίκες και οι νέοι ώστε να εγκαταλειφθούν πρακτικές αναχρονιστικές και καταπιεστικές και να καταπολεμηθούν φαινόμενα ρατσισμού και στερεότυπα που οδηγούν στην περιθωριοποίηση και δυσχεραίνουν την κατάκτηση της κοινωνικής ισοτιμίας. Είμαι σίγουρη ότι η προσπάθεια αυτή θα βρει ανταπόκριση και από την πλευρά των Ρομά, αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της".

Στον τόπο όπου βρίσκεται σήμερα ο πρόχειρος καταυλισμός, έξω από την πόλη της Κατερίνης, θα χτιστεί ένας πρότυπος οικισμός Ρομά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ανέγερση 56 κατοικιών που θα στεγάσουν τις ισάριθμες οικογένειες, πού διαμένουν σε αυτόν ενώ θα εξασφαλιστούν και όλες οι απαραίτητες υποδομές για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Το κόστος ανέγερσης των 56 κατοικιών ανέρχεται σε 2.300.000 ευρώ, σε ένα συνολικό πρόγραμμα 7.000.000 ευρώ, και σημαντικό μέρος του καλύπτεται από τη Νορβηγία, τη Φινλανδία και το Λιχτενστάιν, γι αυτό και στη σημερινή επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στον καταυλισμό ήταν παρών και ο πρέσβης της Νορβηγίας στην Αθήνα Φροντ Όβερλαντ Άντερσεν ως εκπρόσωπος των δωρητών.

Η κ. Σακελλαροπούλου έμεινε περίπου μία ώρα στον καταυλισμό, περπάτησε σε ολόκληρο το χώρο και μπήκε και σε αρκετά πρόχειρα σπίτια ενώ επισκέφθηκε και ένα αυτοσχέδιο εκκλησάκι που έχει δημιουργηθεί.

Οι Ρομά της επιφύλαξαν θερμή και συγκινητική υποδοχή και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπιασε κουβέντα με νέα ζευγάρια και τα παιδιά τους και ζήτησε να μάθει πώς περνούν, πως τα βγάζουν πέρα, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν, αν έχουν εργασία και αν πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο.

Κορίτσια και αγόρια της πρόσφεραν ανθοδέσμες και ζωγραφιές που έφτιαξαν τα ίδια και φωτογραφήθηκαν μαζί της.

Ο πρόεδρος του καταυλισμού Παρασκευάς Καραγκούνης ευχαρίστησε την κ. Σακελλαροπούλου για την επίσκεψη της και της είπε πως όλοι οι Ρομά περιμένουν πως και πως να κατασκευαστούν οι κατοικίες που έχουν χρονικό ορίζοντα διετίας.

Ο καταυλισμός έχει νερό αλλά δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο της ΔΕΗ και το χειμώνα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη τόνισε ο κ. Καραγκούνης.

Ο δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος είπε ότι ο Δήμος θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες υποδομές, όπως η αποχέτευση, οι δρόμοι τα πεζοδρόμια κ.α.

Ο κ. Κουκοδήμος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Ρομά του εν λόγω καταυλισμού είπε ότι δεν υπάρχει εγκληματικότητα δεν κλέβουν προσπαθούν να βγάλουν μεροκάματο και για αυτό είναι ιδιαίτερα αγαπητοί.

Πρόσθεσε πως υπάρχουν θέσεις για τους Ρομά σε προγράμματα απασχόλησης του Δήμου και εκφράστηκε ενδιαφέρον και από τους ίδιους να βρουν κάποια δουλειά.

Στον καταυλισμό ζουν περίπου 300 άτομα και υπολογίζεται ότι γύρω στα 30 παιδιά φοιτούν σε Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο ενώ μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτούν σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.

Ένας νέος Ρομά υποδέχτηκε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας έξω από το σπίτι του κι έπαιξε στο αρμόνιο ένα τραγούδι.

Στο πρόχειρο σπίτι του προέδρου του καταυλισμού η κυρία Σακελλαροπούλου συγκινήθηκε όταν της χάρισαν ένα βιβλίο με ομιλίες του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε ιδιαίτερα για το δώρο και σημείωσε πως ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ μιλούσε πολύ για την ελπίδα.

Οι Ρομά είχαν και μία έκπληξη για τον γενικό γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργο Σταμάτη που συνόδευε την πρόεδρο. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και πρόσφεραν τούρτα με δύο κεράκια τα οποία έσβησε.

Πριν αναχωρήσει από τον καταυλισμό η πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ολιγόλεπτες συνομιλίες με τον πρέσβη της Νορβηγίας και των δήμαρχο Κατερίνης.

