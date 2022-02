Κοινωνία

Κακοκαιρία Μπιάνκα: Έρχεται το Σάββατο το βράδυ

Δόθηκε επίσημα ονομασία στην κακοκαιρία που έρχεται από την Ιταλία.

Καιρικό σύστημα με την ονομασία "Bianca", όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας, κινούμενο νοτιοανατολικά, προβλέπεται να προκαλέσει κακοκαιρία από τη νύχτα του Σαββάτου (26-02-2022) στη χώρα μας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι πυκνές χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια χώρα, οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη και η πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά:

Α. Κυριακή (27-02-2022)

α) Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες ώρες της Κυριακής στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, και βαθμιαία στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη.

β) Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και από το απόγευμα και της Θράκης.

γ) Θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο.

Β. Δευτέρα (28-02-2022)

α) Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

β) Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.

γ) Θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη.

δ) Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση κατά 3 με 5 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα.

Γ. Τρίτη (01-03-2022)

α) Τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές στην ανατολική και νότια χώρα και κυρίως στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

β) Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας.

