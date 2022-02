Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Σαρτανά: Έλληνες νεκροί και τραυματίες

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες από την Ουκρανία. Έντονο διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στον Ρώσο Πρέσβη στην Ελλάδα.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίες, όλοι ελληνικής καταγωγής , από βομβαρδισμό στο χωριό Σαρτανά στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες του Στεφάν Μαχσμαν, περιφρειάρχη της Μαριούπολης.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό ότι ακόμα τέσσερις Έλληνες είναι νεκροί στο χωριό Μπουργκάς, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Μαριούπολη, Χρήστος Μαζανίτης.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σημείωνεται πως "Η Ελλάδα εκφράζει τον αποτροπιασμό της και καταδικάζει απερίφραστα τον βομβαρδισμό αμάχων από ρωσικό αεροσκάφος στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά νωρίτερα σήμερα, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ομογενών, καθώς και τον τραυματισμό άλλων έξι, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού".

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε τηλεφωνικά έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Ρώσο Πρέσβη στην Αθήνα και τον κάλεσε αύριο στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είχε θέσει μετ'επιτάσεως στον Ρώσο ομόλογό του, κατά την πρόσφατη συνάντηση τους, το ζήτημα τηςανάγκης προστασίας της Ελληνικής ομογένειας.

Eκφράζουμε την οδύνη μας για τον θάνατο δύο ομογενών, καθώς και τον τραυματισμό άλλων έξι, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά της Ουκρανίας, όπως και τον αποτροπιασμό μας για τον βομβαρδισμό αμάχων από ρωσικό αεροσκάφος. https://t.co/o9C71U3Nt2 — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 26, 2022

Θλίψη και αποτροπιασμό για τον ρωσικό βομβαρδισμό αμάχων στο χωριό Σαρτανά που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό ομογενών μας, εκφράζει μέσω Twitter ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Υπογραμμίζει στην ίδια ανάρτηση πως «η Ρωσία οφείλει έστω και τώρα να αντιληφθεί ότι αυτός ο πόλεμος μόνο χαμένους θα έχει και ειδικά αθώα θύματα».

Αποτροπιασμό και την απερίφραστη καταδίκη για τον βομβαρδισμό αμάχων από ρωσικό αεροσκάφος στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ομογενών μας, καθώς και τον τραυματισμό άλλων έξι, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού, εκφράζει ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης.

Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Κατρούγκαλοςσε μήνυμά του στο Twitter έγραψε: "Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών ομογενών μας στην Ουκρανία. Οι τραγικές εξελίξεις αναδεικνύουν ακόμη μια φορά την ανάγκη άμεσου τερματισμού των πολεμικών επιχειρήσεων. Ζήτησα ενημέρωση από τον ΥΠΕΞ για τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο για τους ομογενείς μας".

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών ομογενών μας στην Ουκρανία. Οι τραγικές εξελίξεις αναδεικνύουν ακόμη μια φορά την ανάγκη άμεσου τερματισμού των πολεμικών επιχειρήσεων.

Ζήτησα ενημέρωση από τον ΥΠΕΞ για τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο για τους ομογενείς μας. — George Katrougalos (@gkatr) February 26, 2022

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για 3 νεκρούς, ωστόσο σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών οι νεκροί είναι δύο.

