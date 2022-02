Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες νέοι θάνατοι προστέθηκαν και το Σάββατο, στην μακάβρια λίστα των θυμάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, αλλά και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 11.883 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, Από αυτά τα 40 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 33 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας .

Στην Αττική εντοπίστηκαν 4459 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο και την Θεσσαλονίκη 1234 νέες μολύνσεις.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις εξής περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαϊας

Βοιωτίας

Έβρου

Ευβοίας

Ηλείας

Ημαθίας?

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Κέρκυρας

Κοζάνης

Κορινθίας

Λάρισας

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Ροδου?

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χανίων??

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:



