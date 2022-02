Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο

Oι αυστηροί κανόνες, σύμφωνα με την δημοτική αρχή του Κιέβου, χρειάζονται για να καθαρίσει η πόλη, η οποία πλήττεται από βομβαρδισμούς και πυρά.



Η δημοτική αρχή του Κιέβου επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία θα διαρκέσει από σήμερα το απόγευμα έως το πρωί της Δευτέρας χωρίς διακοπές, έγινε γνωστό από το γραφείο του δημάρχου, αποσαφηνίζοντας μια ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα.

Το Κίεβο είχε πει νωρίτερα ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκεί από τις 17.00 το απόγευμα έως τις 08.00 το πρωί, καθημερινά.

«Για την αποτελεσματικότερη άμυνα της πρωτεύουσας και την ασφάλεια των κατοίκων της, η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκέσει από σήμερα (26 Φεβρουαρίου) στις 17.00 έως το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου», επισημαίνεται σε μια ανακοίνωση.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι οι αυστηροί κανόνες χρειάζονται για να καθαρίσει η πόλη, η οποία πλήττεται από βομβαρδισμούς και πυρά, από τα «σαμποτάζ του εχθρού και τις ομάδες αναγνώρισης».

