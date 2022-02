Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολλανδία και Νορβηγία μετέφεραν τις πρεσβείες τους

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας δικαιολόγησε την απόφασή του από την ανάγκη να εγγυηθεί την ασφάλεια του προσωπικού του.

Η Ολλανδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν σήμερα τη μεταφορά στην Πολωνία των πρεσβειών τους στην Ουκρανία λόγω της ρωσικής εισβολής, ακολουθώντας το παράδειγμα ανάλογων αποφάσεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Σουηδία.



«Ο υπουργός Εξωτερικών Βόπκε Χούκστρα αποφάσισε ο πρεσβευτής Γιένες ντε Μολ και η ομάδα του να μεταβούν αμέσως στη Γιαρόσλαβ, από την πλευρά της Πολωνίας, στα σύνορα με την Ουκρανία, για να συνεχίσουν από εκεί την εργασία τους», ανέφερε το υπουργείο σε ένα δελτίο τύπου.

Από την πλευρά της, η νορβηγική διπλωματία ανακοίνωσε ότι η πρεσβεία στο Κίεβο «έκλεισε προσωρινά και λειτουργεί μέχρι νεωτέρας» από την πρωτεύουσα της Πολωνίας, τη Βαρσοβία.

Η Σουηδία έλαβε μια ανάλογη απόφαση την Πέμπτη.

