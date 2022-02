Life

Γιώργος Κιμούλης: Η ανακοίνωση των Δούκα, Ψαρρά και Χρυσικού μετά τις αγωγές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός ζητάει να του καταβληθεί αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία που έχει υποστεί, αλλά και για ηθική βλάβη.





Με μία κοινή ανακοίνωση απάντησαν η Ζέτα Δούκα, ο Νίκος Ψαρράς κι η Δώρα Χρυσικού, μετά τις αγωγές που έκανε σε βάρος τους ο συνάδελφός τους, Γιώργος Κιμούλης.

Ο ηθοποιός ζητάει να του καταβληθεί αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία που έχει υποστεί, αλλά και για ηθική βλάβη.

«Μας επιδόθηκε εχθές αγωγή του Γιώργου Κιμούλη με την οποία μας εγκαλεί για συκοφαντική του δυσφήμιση, απαιτώντας να του καταβάλουμε ως αποζημίωση το συνολικό ποσό των 731.227,80 ευρώ. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι αντίστοιχη αγωγή έχει ασκήσει εναντίον του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και μελών του Πειθαρχικού του Συμβουλίου» αναφέρουν οι Ζέτα Δούκα, Νίκος Ψαρράς και Δώρα Χρυσικού, στην ανακοίνωση τους για τις αγωγές.

Και προσθέτουν: «Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν μια απέλπιδα προσπάθεια του Γιώργου Κιμούλη να απεκδυθεί των ευθυνών του για τις ανάρμοστες πράξεις του και να «ακυρώσει» την εκκρεμούσα σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία περί διαγραφής του από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.

Εμμένουμε κατηγορηματικά σε όσα έχουμε καταθέσει τόσο δημοσίως όσο και ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και ανυπομονούμε να λάμψει η αλήθεια ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη».





Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι χτυπούν σπίτια σε Κίεβο και Μαριούπολη (εικόνες)

Ρωσική εισβολή: Εκτός Ουκρανίας ο Έλληνας πρέσβης

Κακοκαιρία Μπιάνκα: βροχές, καταιγίδες και χιόνια