Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Σάκχοφ της ΑΕΚ αγωνιά για την έγκυο σύζυγό του

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει ο Εβγκέν Σάκχοφ.Που βρίσκεται η σύζυγός του



Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει ο Εβγκέν Σάκχοφ. Ο άσος της ΑΕΚ βρίσκεται στην Αθήνα, την ώρα που η εγκυμονούσα σύζυγός του περνά στιγμές αγωνίας στην πολιορκούμενη από τις ρωσικές δυνάμεις πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο.

Χθες, έγινε γνωστό ότι ο ποδοσφαιριστής αναζητούσε τη γυναίκα του. Σήμερα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram), έκανε γνωστό ότι βρίσκεται σε καταφύγιο και ανέβασε φωτογραφία της από το σημείο εκείνο.

«Η σύζυγός μου είναι εννέα μηνών έγκυος σε ένα καταφύγιο, στην προσπάθειά της να κρυφτεί από τις βόμβες. Δεν είναι πόλεμος;;;;», έγραψε ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης.

Η φωτογραφία και το μήνυμα του Σάκχοφ στο Instagram:

