Κοινωνία

Κυψέλη: Θρίλερ με νεκρό άνδρα

Βρέθηκε άγρια χτυπημένο στον δρόμο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και εξέπνευσε.

Ένας άνδρας αλλοδαπός, πιθανότατα αφγανικής καταγωγής, βρέθηκε χτυπημένος στην οδό Κεφαλληνίας στην Κυψέλη.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ η σήμανση ερευνά τα αυτοκίνητα κοντά στο οποία βρέθηκε ο άντρας.



Παρελήφθη απο το ΕΚΑΒ και μεταφερθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στο μηρό, από άγνωστη αιτία μεχρι στιγμής.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε.

