Αστέρας Τρίπολης - Άρης: Ασταμάτητη η ομάδα του Μπούργος

Υπερπολύτιμη νίκη στην προσπάθεια που κάνει να βρεθεί στα Play Off σημείωσε στην Τρίπολη ο Άρης.

Υπερπολύτιμη νίκη στην προσπάθεια που κάνει να βρεθεί στα Play Off σημείωσε στην Τρίπολη ο Άρης. Η ομάδα του Χερμάν Μπούργος επικράτησε με 2-0 του τοπικού Αστέρα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», χάρη σε γκολ των Αμπουμπακάρ Καμαρά (41’) και Λούκας Σάσα (90’+7’), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Καλύτεροι οι Αρκάδες του Μίλαν Ράσταβατς στο δεύτερο ημίχρονο, είχαν ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν, μεταξύ αυτών δοκάρι σε προσπάθεια του Αντριαν Ριέρα, ωστόσο γνώρισαν την τρίτη ήττα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους.

Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό στο ξεκίνημά του. Μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι «έγραψαν» τρία σουτ, με Χουάν Ιτούρμπε (1’), Σάσα (2’) και Μπαντού Εντιαγέ (9’), τα οποία ωστόσο δεν απείλησαν ιδιαίτερα τον Νίκο Παπαδόπουλο. Στην απέναντι εστία, η κεφαλιά του Χοσέ Λουίς Βαλιέντε (7’) βρήκε σε ετοιμότητα τον Χουλιάν Κουέστα, το σουτ του Άντριαν Ριέρα (13’) από πλεονεκτική θέση δε βρήκε στόχο όπως και αυτό του Κέβιν Σονί (17’) που, όμως, ήταν πολύ πιο επικίνδυνο. Ο ρυθμός έπεσε, ωστόσο ο Άρης κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 41ο λεπτό.

Ο Σονί έχασε στη μεσαία γραμμή, ο Ιτούρμπε τροφοδότησε τον Καμαρά που προχώρησε και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει στον Πίτσου Ατιένζα και να καταλήγει στα δίχτυα του Παπαδόπουλου για το 0-1.

Υπό βροχή διεξήχθη το δεύτερο ημίχρονο, κάτι που έκανε πιο δυνατό το ματς, ευνοώντας τους γηπεδούχους. Το σουτ του Σίτο στο 49’ μπλόκαρε σταθερά ο Κουέστα ενώ επτά λεπτά αργότερα το δεξί δοκάρι έσωσε τον Ισπανό τερματοφύλακα του Άρη στο πλασέ του αφύλακτου Ριέρα.

Τρίτη καλή στιγμή για τους Αρκάδες αυτή με τον Κρεσπί που, αφού πήρε την κεφαλιά-πάσα από τον Χερόνιμο Μπαράλες, αστόχησε από πλεονεκτική θέση στο 64’. Ο Αργεντινός φορ δεν μπόρεσε, με προβολή, να εκμεταλλευτεί την παράλληλη πάσα του Σίτο στο 76’ και, αφού δεν ήρθε η ισοφάριση, οι Θεσσαλονικείς πέτυχαν και δεύτερο γκολ.

Ο Σάσα έσπασε το τεχνητό οφσάιντ, πέρασε και τον Παπαδόπουλο και σε κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Με το «τρίποντο» αυτό ο Άρης ανέβηκε στους 36 βαθμούς πιάνοντας τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση, αφήνοντας τον Αστέρα Τρίπολης στην πέμπτη με έναν βαθμό, αλλά κι έναν αγώνα λιγότερο – αυτόν με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά μεσοβδόμαδα.

Διαιτητής: Γκουστάβο Κορέια (Πορτογαλία), Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαϊας), Κωνσταντίνος Ψαρρής (Ζακύνθου), 4ος Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας) – VAR: Αντόνιο Νόμπρε (Πορτογαλία), Θεόφιλος Μωυσιάδης (Ηπείρου).

Κίτρινες: Μουνάφο, Σίτο, Μπαράλες, Ατιένζα, Κρεσπί – Κουέστα, Σούντγκρεν, Μαντσίνι, Ματέο.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κάστανο, Ατιένζα (90’+1’ Μπενίτο), Καρμόνα, Άλβαρες, Βαλιέντε (76’ Ιγκλέσιας), Μουνάφο, Σίτο (76’ Τιλίκα), Ριέρα (59’ Κρεσπί), Σονί (59’ Καπίγια), Μπαράλες.

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Σάσα, Εντιαγέ (59’ Μπερτόγλιο / 67’ Ματέο), Μαντσίνι, Ιτούρμπε (59’ Γκάμα), Ματίγια (68’ Ντουκουρέ), Καμαρά (82’ Μπεναλουάν).

* «Καλό ταξίδι Άλκη. Να είσαι εσύ η αφορμή για αλλαγή», ανέφερε πανό που είχαν αναρτήσει οι φίλοι των γηπεδούχων στις κερκίδες του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

** Πριν την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης έδωσαν στους αντίστοιχους του Άρη μια φανέλα με το όνομα του Άλκη, με το νούμερο 19.

*** Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Φακούντο Μπερτόγλιο έπειτα από δυνατή μονομαχία με τον Πίτσου Ατιένζα. Ο Αργεντινός μέσος είχε μπει ως αλλαγή στο ματς οκτώ λεπτά νωρίτερα.

**** Κίτρινη κάρτα δέχθηκε ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Άρη, Δημήτρης Νιαρχάκος, στο 80ο λεπτό.

