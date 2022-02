Παράξενα

Πόλεμος στην Ουκρανία: 80χρονος πήγε να καταταγεί στον στρατό!

«Το κάνω για τα εγγόνια μου» είπε





Συγκλονιστικές εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία με πρωταγωνιστές αμάχους, εξακολουθούν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αίσθηση προκαλεί ένας 80χρονος Ουκρανός που εξέφρασε την επιθυμία να πολεμήσει τους Ρώσους εισβολείς στην πατρίδα του.

Ο 80χρονος άνδρας παρουσιάστηκε για να καταταγεί, θέτοντας τον εαυτό του στην υπηρεσία του στρατού στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το γεγονός του ηρωισμού αναπαρήγαγε στα social media η πρώην πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Kateryna Yushchenko, μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, γράφοντας:

«Κάποιος δημοσίευσε μια φωτογραφία αυτού του 80χρονου που εμφανίστηκε για να καταταγεί στο στρατό, έχοντας μαζί του μια μικρή βαλίτσα με δύο μπλουζάκια, ένα παντελόνι, μια οδοντόβουρτσα και μερικά σάντουιτς. Είπε ότι το έκανε για τα εγγόνια του».

Δείτε την ανάρτηση:

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae

— Kateryna Yushchenko (@KatyaYushchenko) February 24, 2022