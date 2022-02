Αθλητικά

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Αμπράμοβιτς αφήνει την Τσέλσι

Μετά τις έντονες αντιδράσεις εναντίον του, για τη σχέση του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς αποφάσισε να αφήσει τη διαχείριση της Τσέλσι στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της ομάδας.

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος βρέθηκε στο “στόχαστρο” στην Αγγλία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και με προσωπική του δήλωση στην ιστοσελίδα των “μπλε” του Λονδίνου, έκανε γνωστή την απόφασή του να παραχωρήσει την εποπτεία της ομάδας.

Η δήλωση του Αμπράμοβιτς

«Στη διάρκεια της σχεδόν 20ετούς διοίκησής μου στην Τσέλσι, πάντα θεωρούσα τον ρόλο μου ως καθοδηγητή του συλλόγου, η δουλειά του οποίου είναι να διασφαλίζει πως θα είμαστε επιτυχημένοι όπως σήμερα, αλλά και για να χτίζουμε για το μέλλον, ενώ παράλληλα θα έχουμε θετική επίδραση στις κοινότητές μας.

Πάντα έπαιρνα αποφάσεις με γνώμονα το καλό της Τσέλσι και παραμένω αφοσιωμένος σε αυτές τις αξίες. Γι’ αυτό και σήμερα παραχωρώ στους διαχειριστές του φιλανθρωπικού ιδρύματος του κλαμπ την εποπτεία και τη φροντίδα της Τσέλσι.

Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή είναι οι κατάλληλοι για να τρέξουν τα συμφέροντα του συλλόγου, τους παίκτες, το σταφ και τους οπαδούς».

