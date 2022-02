Αθλητικά

Παναιτωλικός - Βόλος: Μοιρασιά στο Αγρίνιο

Οι δύο ομάδες περιμένουν πλέον τα πλέι-άουτ, χωρίς όμως να απειλούνται ουσιαστικά με υποβιβασμό.



Ισόβαθμοι στην ένατη θέση της Super League παραμένουν Παναιτωλικός και Βόλος, μετά το μεταξύ τους 0-0 στο γήπεδο του Αγρινίου, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες, που είχαν από ένα δοκάρι, περιμένουν πλέον τα πλέι-άουτ, χωρίς όμως να απειλούνται ουσιαστικά με υποβιβασμό.

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, απείλησαν στο 10΄ με σουτ του Μεντόσα που δεν βρήκε στόχο, είχαν δοκάρι στο 41΄ σε κεφαλιά του Νταγκό και άλλη μία καλή ευκαιρία στο φινάλε του α΄ μέρους, με κεφαλιά του Καρέλη που έφυγε άουτ. Ο Βόλος στο διάστημα αυτό είχε να αντιπαρατάξει μόνο τη φάση του 29ου λεπτού, όταν ο Ορόζ δεν μπόρεσε να κάνει την κοντινή προβολή στο γύρισμα του Φαν Βέερτ.

Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι στο β΄ μέρος με τον Φαν Βέερτ, το κοντινό σουτ του οποίου όμως δεν ήταν καλό και έδωσε την ευκαιρία στον Ανέστη να μπλοκάρει. Ο Ντουάρτε πήγε να βάλει ένα καταπληκτικό γκολ στο 70΄ με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο Κλέιμαν έδιωξε εξίσου εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ στα τελευταία λεπτά χάθηκαν διαδοχικές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Στο 90΄ η προβολή του Φαν Βέερτ στο 90΄ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι, στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μαλής σταμάτησε τελευταία στιγμή τον Φερνάντες πριν σκοράρει και, στην αντεπίθεση του Παναιτωλικού, ο Καρέλης είδε την προσπάθειά του να περνά δίπλα από την εστία του Βόλου.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Μάρτενσον, Μεντόσα (82΄ Βέργος), Χουχούμης, Μαλής, Κορνέλιους, Καρέλης, Λάρσον, Φλόρες, Νταγκό (72΄ Ντίας), Μόρσεϊ (33΄ Ντουάρτε)

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Αλχο, Ρομέρο, Γκιουλέν, Πουρίτα (46΄ Μπαρτόλο), Σοάρες, Τσοκάνης, Ορόζ (81΄ Νίνης), Φερνάντες, Κορέα (46΄ Ρεγκατέν), Φαν Βέερτ

