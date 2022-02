Πολιτισμός

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τραυματίστηκαν δανοί δημοσιογράφοι

Τραυματίστηκαν παρά το γεγονός ότι φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Δύο Δανοί δημοσιογράφοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο στην Ουκρανία τραυματίστηκαν όταν δέχτηκαν πυρά από αγνώστους σήμερα Σάββατο, δήλωσε o εργοδότης τους.

O ρεπόρτερ Στέφαν Βέιχερτ και ο φωτογράφος Εμίλ Φίλτενμποργκ Μίκελσεν «οδηγήθηκαν γρήγορα στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου», ανέφερε η δανέζικη εφημερίδα Ekstra Bladet.

Οι δημοσιογράφοι εργάζονταν για το μέσο τους στη βορειανατολική πόλη της Okhtyrka, 50 χιλιόμετρα περίπου από τα ρωσικά σύνορα.

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι ήρθε σε επαφή με το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας και μια ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να τους μεταφέρει εκτός Ουκρανίας.

πηγή: ertnews.gr

