Πόλεμος στην Ουκρανία: Σειρήνες ήχησαν στο Κίεβο

Ακόμη ένα εφιαλτικό βράδυ στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τη Δευτέρα.



Σειρήνες ήχησαν και πάλι στο Κίεβο, με την ουκρανική πρωτεύουσα να προετοιμάζεται για ακόμα ένα βράδυ ρωσικών επιθέσεων.

Mάλιστα το ΒΒC παραθέτει το παρακάτω βίντεο ανταποκριτή στο Κίεβο:

Sirens right now in Kyiv pic.twitter.com/14QDuibKOy

— Alexander Marquardt (@MarquardtA) February 26, 2022

Εν τω μεταξύ, η δημοτική αρχή του Κιέβου επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία θα διαρκέσει έως το πρωί της Δευτέρας χωρίς διακοπές, έγινε γνωστό από το γραφείο του δημάρχου. «Για την αποτελεσματικότερη άμυνα της πρωτεύουσας και την ασφάλεια των κατοίκων της, η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκέσει από σήμερα (26 Φεβρουαρίου) στις 17.00 έως το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι οι αυστηροί κανόνες χρειάζονται για να καθαρίσει η πόλη, η οποία πλήττεται από βομβαρδισμούς και πυρά, από τα «σαμποτάζ του εχθρού και τις ομάδες αναγνώρισης».

Στο κέντρο της πρωτεύουσας υπάρχει γενική συσκότιση, την ώρα που περιμένουν μεγάλη επίθεση από τα εχθρικά στρατεύματα, ενώ ανάμεσα στους αμάχους που έχουν χάσει τη ζωή τους στα χωριά Σαρτανά και Μπουγάς υπάρχουν δέκα Έλληνες. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, υπάρχουν αναφορές και για αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο.

Εν τω μεταξύ, ο ρωσικός στρατός έλαβε το Σάββατο τη διαταγή να διευρύνει την επίθεσή του προς όλες τις κατευθύνσεις παρά την αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή, καθώς η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται ότι το Κίεβο αρνήθηκε τις διαπραγματεύσεις.

«Σήμερα όλες οι μονάδες έλαβαν τη διαταγή να διευρύνουν την επίθεση προς όλες τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με το σχέδιο επίθεσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ. Ο ίδιος υποστήριξε πως οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, υποστηριζόμενοι από το ρωσικό στρατό, σημειώνουν «επιτυχίες».

Κατά την τρίτη ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία που διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μάχες διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα Κίεβο και σε άλλες πόλεις αυτής της φιλοδυτικής χώρας της ανατολικής Ευρώπης.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι τουλάχιστον 198 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής εισβολής, ενώ πολλαπλασιάζονται οι βομβαρδισμοί του Κιέβου και άλλων πόλεων, όπως το Χάρκιβ (ανατολικά).

