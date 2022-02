Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: Πυραυλικές επιθέσεις και φωτιά σε διυλιστήριο (εικόνες)

Νυχτερινή ρωσική επιδρομή με πυραύλους, που είχαν ως στόχο και την καταστροφή βασικών υποδομών ενέργειας.

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα την πόλη Βασίλκιβ, στα νοτιοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, καθώς συνεχίζεται η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αποτέλεσμα των επιθέσεων ήταν ένα διυλιστήριο να παραδοθεί στις φλόγες, ανέφερε η δήμαρχος της πόλης σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Telegram o σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Γκεραστσένκο, οι πύραυλοι έπληξαν το Βασίλκιβ και ξέσπασε φωτιά, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Λίγα λεπτά πριν από τη 01:00, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στην περιοχή της γέφυρας Paton στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Ο εχθρός θέλει να καταστρέψει τα πάντα εδώ γύρω», ανέφερε η δήμαρχος του Βασίλκιβ, Νατάλια Μπαλασίνοβιτς.

Φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.

Στο Χάρκοβο, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν και προκάλεσαν έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου.

Η Ελλάδα θρηνεί ήδη τον θάνατο 10 ομογενών, που σκοτώθηκαν την Κυριακή, στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης.

