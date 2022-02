Κόσμος

Αυστραλία: νεκροί από πλημμύρες (εικόνες)

Θρήνος για τους ανθρώπους που χάθηκαν από την κακοκαιρία. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται οι μεγαλύτερες καταστροφές.

Στους επτά ανήλθε σήμερα ο αριθμός των θυμάτων από την κακοκαιρία και τις πλημμύρες στη βορειοανατολική Αυστραλία, όπου ισχυρή καταιγίδα έπληξε το Μπρίσμπεϊν και το νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας Κουίνσλαντ.

Η πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης του Κουίνσλαντ, Αναστάζια Πάλασεϊ, συνέκρινε την καταιγίδα με κυκλώνα και προειδοποίησε τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις καθώς προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις μέχρι τη Δευτέρα.

«Εάν δεν πρέπει να βρίσκεστε στους δρόμους, σας παρακαλώ να μην είστε στους δρόμους», είπε η Πάλασεϊ σε συνέντευξη Τύπου.

Προειδοποίηση για πλημμύρες έχει εκδοθεί για το νοτιοανατολικό Κουίνσλαντ, ενώ έκλεισαν όλες οι παραλίες στη Χρυσή Ακτή που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Περισσότερα από 1.400 σπίτια στο Μπρίσμπεϊν αναμένονται να επηρεαστούν από τις πλημμύρες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Κουίνσλαντ ανέφεραν ότι δέχθηκαν αναρίθμητες κλήσεις για βοήθεια τις τελευταίες ημέρες.

Περίπου 700 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην πόλη Γκίμπι, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τις χειρότερες πλημμύρες από το 1880.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κουίνσλαντ, μεταξύ αυτών και ένας 34χρονος που προσπάθησε να απομακρυνθεί κολυμπώντας από το αυτοκίνητο του όταν αυτό βυθίστηκε στα νερά.

Άλλος ένας άνδρας βρήκε τον θάνατο στη Νέα Νότια Ουαλία όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο.

