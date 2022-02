Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: οδομαχίες, πύραυλοι και προσφυγιά (βίντεο)

Νεκροί άμαχοι από "χτυπήματα" σε νοσοκομεία και σπίτια. Σκληρές μάχες μέσα στο Χάρκοβο. Επιθέσεις σε διυλιστήρια και αγωγούς φυσικού αερίου. Εκατοντάδες χιλιάδες οι πρόσφυγες.

Η μάχη για τον έλεγχο του Κιέβου συνεχίζεται σήμερα, ενώ οι Δυτικοί αυξάνουν την πίεση στη Μόσχα, αποκλείοντας τις ρωσικές τράπεζες από το διεθνές σύστημα τραπεζικών συναλλαγών SWIFT και λέγοντας πως είναι έτοιμοι να παραδώσουν και άλλα όπλα στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως μετά από σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα στέλνει πολεμοφόδια στο Κίεβο, με δύο C-130.

Οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η επίσημη Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών, καλώντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια της πρωτεύουσας.

Εκρήξεις στο Κίεβο – Φωτιά σε διυλιστήριο

Λίγο μετά τις 09:00 της Κυριακής, έκρηξη ακούστηκε δυτικά του κέντρου του Κιέβου, μερικά λεπτά αφότου ήχησαν οι σειρήνες, όπως μεταδίδει ανταποκριτής του Reuters και όπως μετέφερε live στον «αέρα» της εκπομπής «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ο Τάσος Τσιάμης, Έλληνας επιχειρηματίας που παραμένει στο Κίεβο με την οικογένεια του.

Άλλες δύο εκρήξεις ακούστηκαν περίπου 20 λεπτά αργότερα, γύρω στις 08:40 της Κυριακής.

Εν τω μεταξύ, θρήνο και αντιδράσεις προκαλεί η είδηση πως ρωσικά πυρά έπληξαν ογκολογικό νοσοκομείο παίδων, στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο ένα παιδί.

Ρωσικά πυρά έπληξαν επίσης τον περίβολο κέντρου αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων, ανέφεραν οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine.

Οι ρωσικές δυνάμεις «συνεχίζουν την επίθεσή τους προκειμένου να αποκλείσουν το Κίεβο αφού ολοκλήρωσαν την ανασύνταξή τους» στο βόρειο μέτωπο, ανέφερε από την πλευρά του χθες, Σάββατο, το βράδυ ο ουκρανικός στρατός.

Περίπου 30 χμ. νοτιοδυτικά του Κιέβου, οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης Βασίλκιβ, εμποδίζοντας τους πυροσβέστες να επέμβουν για να σβήσουν μια μεγάλη πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου που επλήγη στη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό πύραυλο κοντά στην πόλη αυτή, δήλωσε σήμερα την αυγή ο επικεφαλής της διοικητικής περιοχής του Κιέβου Ολέκσι Κουλέμπα.

Oil refinery on fire after hit from Russian missiles. #Kyiv #RussiaUkraineWar #UkraineUnderAttack #PutinsWar pic.twitter.com/TCR8zOnGaY

«Ο στρατός μας ελέγχει το Κίεβο και τις πόλεις-κλειδιά γύρω από την πρωτεύουσα», διαβεβαίωσε χθες ο Βολοντίμρ Ζελένσκι στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι «ακύρωσε το σχέδιο» της Μόσχας. Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να πάρουν τα όπλα και δεσμεύθηκε ότι θα μείνει στο Κίεβο.

Στην πρωτεύουσα, έρημη από κατοίκους, η απαγόρευση κυκλοφορίας παρατάθηκε έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας και όποιος βρίσκεται στους δρόμους θα θεωρείται και θα τυγχάνει μεταχείρισης ως εχθρός, ανακοίνωσε ο δήμαρχος και πρώην πυγμάχος Βιτάλι Κλίτσκο.

«Μονάδες δολιοφθοράς» της Μόσχας βρίσκονται στην πόλη, αλλά όχι ακόμη τακτικές δυνάμεις του ρωσικού στρατού, δήλωσε.

Μέχρι τώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει αναφερθεί στην επίθεση στο Κίεβο, κάνοντας λόγο μόνο για πυρά πυραύλων κρουζ εναντίον στρατιωτικών υποδομών, για προελάσεις στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο στρατός υποστηρίζει τους αυτονομιστές των περιφερειών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ—και στη νότια Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν τον Πέμπτη από τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014.





Οδομαχίες στο Χάρκοβο

Οδομαχίες ανάμεσα στις ουκρανικές δυνάμεις και τον ρωσικό στρατό σημειώνονται σήμερα στο Χάρκοβο, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, όπου οι Αρχές έκαναν λόγο για "διείσδυση" στρατευμάτων της Μόσχας, μεταδίδει δημοσιογράφος του AFP.

Οι μάχες σημειώνονται από το πρωί με ελαφρά τεθωρακισμένα που έχουν εγκαταλειφθεί ή έχουν τυλιχθεί στις φλόγες να είναι ορατά στους δρόμους, ενώ ακούγεται ο ήχος πυροβολισμών και σποραδικών εκρήξεων στην πόλη, που είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος έρημη, με τους κατοίκους να είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους.

«Σημειώθηκε μια διείσδυση ελαφρών οχημάτων του ρωσικού εχθρού στην πόλη Χάρκοβο, περιλαμβανομένου του κεντρικού τμήματος», ανέφερε στο Twitter τοπικός Ουκρανός αξιωματούχος, ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ο οποίος είπε πως οι μάχες συνεχίζονται και κάλεσε τους περίπου 1,4 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης, να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Στο Χάρκοβο (ανατολικά), μια γυναίκα σκοτώθηκε από ρωσικά πυρά χθες βράδυ σε ένα κτήριο με κατοικίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης.

Ακόμη, στην διάρκεια της νύχτας καταγράφηκε και αποτυπώθηκε σε βίντεο η επίθεση σε αγωγό φυσικού αερίου, στο Χάρκοβο

Ο ρωσικός στρατός περικύκλωσε Χερσώνα και Μπερντιάσκ

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι περικύκλωσε δύο μεγάλες πόλεις στη νότια Ουκρανία, τη Χερσώνα και το Μπερντιάνσκ, κατά την τέταρτη ημέρα της εισβολής του στη χώρα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις απέκλεισαν πλήρως τις πόλεις Χερσώνα και Μπερντιάσκ», που έχουν 290.000 και 110.000 κατοίκους, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο TASS.

«Ρωσικό παιχνίδι» με τις διαπραγματεύσεις

Εν τω μεταξύ, ρωσική αντιπροσωπεία έφθασε στη Λευκορωσία για συνομιλίες με την Ουκρανία, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την ρωσική πρόταση για συνομιλίες στη Λευκορωσία, λέγοντας μεν πως και το ίδιο το Μινσκ συνεργεί στη ρωσική εισβολή, αλλά αφήνοντας ανοικτή την πόρτα για συνομιλίες σε άλλες τοποθεσίες.

Ο ρωσικός στρατός έλαβε χθες το απόγευμα εντολή να διευρύνει την επιχείρησή του εναντίον της Ουκρανίας, λέγοντας πως το Κίεβο αρνήθηκε τις διαπραγματεύσεις. «Όλες οι μονάδες έλαβαν τη διαταγή να διευρύνουν την επίθεση προς όλες τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με το σχέδιο επίθεσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ.

Κυρώσεις, SWIFT και στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας

Η βιαιότητα της ρωσικής επέμβασης ώθησε χθες τους Δυτικούς να υιοθετήσουν νέα σειρά πιο αυστηρών κυρώσεων: αποφάσισαν κυρίως να αποκλείσουν πολλές ρωσικές τράπεζες από το σύστημα διατραπεζικών πληρωμών SWIFT, ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, προεδρεύουσα της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7).

Μια ενέργεια που θα «εμποδίσει τις ρωσικές τράπεζες να διενεργούν την πλειονότητα των παγκόσμιων οικονομικών συναλλαγών τους και, ως εκ τούτου, οι ρωσικές εξαγωγές και εισαγωγές θα μπλοκαριστούν», υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Γερμανία ενισχύει με ρουκέτες και πυραύλους την Ουκρανία

Ερχόμενη σε ρήξη με την παραδοσιακή πολιτική της να μην εξάγει φονικά όπλα σε ζώνες συγκρούσεων, η Γερμανία ανακοίνωσε χθες την παράδοση στο Κίεβο χιλίων εκτοξευτών αντιαρματικών ρουκετών και 500 πυραύλων εδάφους-αέρος.

Από την πλευρά της η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε χθες την αποστολή νέας στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ύψους 350 εκατ. δολαρίων, ενώ υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωνε στο AFP πως διακρίνει «ενδείξεις μιας βιώσιμης ουκρανικής αντίστασης».

«Πιστεύουμε πως οι Ρώσοι είναι όλο και πιο απογοητευμένοι από την απώλεια ης ορμής που είχαν τις τελευταίες 24 ώρες, κυρίως στη βόρεια Ουκρανία», πρόσθεσε.

Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει 200 αντιαεροπορικούς πυραύλους Stinger, η Τσεχία ότι στέλνει όπλα αξίας 7,6 εκατ. ευρώ και το Βέλγιο ότι θα παραδώσει στο Κίεβο 2.000 μυδραλιοβόλα και 3.800 τόνους καυσίμου.

Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι «αποφάσισε την παράδοση επιπλέον εξοπλισμών άμυνας στις ουκρανικές αρχές» και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα πως η κυβέρνησή του θα παράσχει στην Ουκρανία "κάθε δυνατή υποστήριξη στο τομέα της θανατηφόρας βοήθειας".

Εκατόμβη νεκρών και κύματα προσφύγων από την Ουκρανία

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατέγραφε στον ιστότοπό της, με χθεσινή ημερομηνία, τουλάχιστον 64 νεκρούς μεταξύ των αμάχων και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Υγείας, Βίκτορ Λιάτσκο, τουλάχιστον 198 άμαχοι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και 1.115 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την Πέμπτη.

Σε όλη τη χώρα, δεκάδες Ουκρανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στις μάχες, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό που αναφέρει επίσης ότι προκάλεσε βαριές απώλειες στον ρωσικό στρατό. Η Μόσχα δεν δίνει καμία πληροφορία για τον δικό της απολογισμό.





Η Πολωνία δηλώνει πως 115.000 Ουκρανοί διέσχισαν τα σύνορα από την Πέμπτη, όταν ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία. Έχουν δημιουργηθεί εννέα κέντρα υποδοχής προσφύγων.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες είχε υπολογίσει προηγουμένως πως τουλάχιστον 116.000 πρόσφυγες διέφυγαν προς γειτονικές χώρες.

Θρήνος για τους νεκρούς ομογενείς στην Μαριούπολη

Την θλίψη του για τον θάνατο δέκα ομογενών μας στην Ουκρανία, εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υπογραμμίζει πως «απόψε σκεφτόμαστε με θλίψη την Ελλάδα, που έχασε άδικα δέκα ομογενείς».

Ειδικότερα, στην ανάρτηση που έκανε στα ελληνικά, ο πρόεδρος της Γαλλίας αναφέρει: «Δεν είναι μόνο ο λαός της Ουκρανίας που πενθεί σήμερα εξαιτίας του πολέμου που προκάλεσε η Ρωσία, αλλά όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Απόψε σκεφτόμαστε με θλίψη την Ελλάδα που έχασε άδικα δέκα ομογενείς που ζούσαν στην Oυκρανία, κοντά στην Μαριούπολη.»

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε την Κυριακή ο πρόξενος της Ελλάδας στην Οδησσό, για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, λέγοντας πως Έλληνες βρίσκονται σε περιοχές όπου μαίνονται λυσσαλέες μάχες, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενώ αναφέρθηκε και στα αιτήματα ομογενών για παροχή κάθε είδους βοήθεια.

