Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ελλάδα στέλνει πολεμοφόδια στο Κίεβο

Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Τι αναφέρουν πολιτικοί αρχηγοί για την κατάσταση στην Ουκρανία.



Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη στρατιωτική εικόνα στην Ουκρανία.

Με απόφασή του, η Ελλάδα ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ουκρανίας, σε συνεννόηση με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, τους εταίρους της στην Ε.Ε. και δείχνοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη της στον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό, αποστέλλει εντός της ημέρας, αμυντικό υλικό με δύο C-130 τα οποία θα αναχωρήσουν για την Πολωνία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Αθήνα θα στείλει στο Κίεβο μεταξύ άλλων τυφέκια τύπου καλάσνικοφ, πυρομαχικά και εκτοξευτές ρουκετών.

Επίσης εντός της ημέρας θα αποσταλεί σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια την οποία θα συνοδεύσει ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς.

Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και η πρέσβης 'Αννα-Μαρία Μπούρα.

«Η πολεμική εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, οι σκηνές φρίκης που παρακολουθούμε από τους δέκτες της τηλεόρασής μας, οι βομβαρδισμοί, οι μάχες, ο θάνατος που σκορπά στους δρόμους μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, είναι πισωγύρισμα στις πιο φρικτές στιγμές της ιστορίας», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως προσθέτει ο Αλέξης Τσίπρας, «τα Ρωσικά στρατεύματα να σταματήσουν ΤΩΡΑ την εισβολή και να αποχωρήσουν από την Ουκρανία. Η Διεθνής κοινότητα και ειδικά η ΕΕ να στηρίξουν τον ουκρανικό λαό και να εξαντλήσουν όλα τα διπλωματικά μέσα για να επιστρέψουμε στον δρόμο της διπλωματίας.

Όχι άλλο αίμα αθώων. Όχι στον Πόλεμο! Ναι στην Ειρήνη!»

Σε δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, για την κατάσταση στην Ουκρανία αναφέρεται «Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των δέκα Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές Σαρτανά και Μπουγάς. Η σκέψη μας βρίσκεται στον Ουκρανικό λαό που δέχεται μία βάρβαρη εισβολή από τη Ρωσία. Η χθεσινή κοινή ανακοίνωση νέων κυρώσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά είναι ένα σημαντικό βήμα, θα μπορούσε όμως να είναι ένα ουσιαστικό μήνυμα αποτροπής αν είχε τεθεί στο τραπέζι νωρίτερα. Ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει τις αποφάσεις για το κοινό μας μέλλον. Στις κρίσιμες αυτές στιγμές αναδεικνύεται η ανάγκη Ενιαίας Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας, για να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την ευημερία των Ευρωπαϊκών λαών».

«Μόνο όσοι βάζουν τον ΝΑΤΟϊσμό πάνω από το συμφέρον των Ουκρανών εστιάζουν στο δικαίωμα εισόδου στο ΝΑΤΟ & απορρίπτουν την βέλτιστη λύση: Ανεξάρτητη-Ουδέτερη-Ουκρανία. Ρωτήστε τους Αυστριακούς & Φινλανδούς που ζούσαν με περισσότερη ελευθερία & δημοκρατία απ' ότι εμείς εντός του ΝΑΤΟ», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Only those who place self-validation above the Ukrainians’ interests focus on the right to choose NATO & reject the best outcome: an independent, neutral Ukraine. Ask the people of Austria & Finland who lived with more freedom&democracy during the Cold War than we in NATO Greece!