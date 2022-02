Αθλητικά

Ο Λεβαντόφσκι με... ουκρανικό περιβραχιόνιο (εικόνες)

Ο Πολωνός επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου φόρεσε περιβραχιόνιο στα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας στον αγώνα με την Άιντραχτ



Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, κορυφαίος ποδοσφαιριστής της FIFA για το 2020 και το 2021, φόρεσε ένα περιβραχιόνιο στα χρώματα της Ουκρανίας, στον εκτός έδρας αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, που έγινε το Σάββατο (26/02), ελπίζοντας ότι «όλος ο κόσμος θα στηρίξει την Ουκρανία».

Απουσία του Μάνουελ Νόιερ, ο Πολωνός επιθετικός ήταν αρχηγός της Μπάγερν. Και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ευαισθητοποίηση του και την συμπαράσταση στους δοκιμαζόμενους Ουκρανούς αμάχους, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο ένα χέρι και στο άλλο, ένα κίτρινο και μπλε περιβραχιόνιο, στα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας. Αλλά και οι συμπαίκτες του, φορούσαν μαύρο περιβραχιόνιο σε ένδειξη πένθους για την Ουκρανία.

«Αποφάσισα το πρωί να φορέσω αυτό το περιβραχιόνιο. Ο κόσμος δεν μπορεί να δεχθεί αυτό που συμβαίνει εκεί», είπε ο «Λέβα» μετά την νίκη της Μπάγερν στην Φρανκφούρτη (1-0) και πρόσθεσε: «Ελπίζω, ότι όλος ο κόσμος θα στηρίξει την Ουκρανία, τον κόσμο που αγωνίζεται για την ελευθερία του και για τους οποίους τρέφω απέραντο σεβασμό. Ενας Πολωνός διεθνής που παίζει στη Ντιναμό Κιέβου μου είπε χθες τι συμβαίνει. Και όσα πέρασε τις τελευταίες ημέρες είναι δραματικά».

Οπως είναι γνωστό, η Πολωνία αρνήθηκε να παίξει τον επόμενο αγώνα πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 με την Ρωσία και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι υποστήριξε αυτή την απόφαση: «Δεν μπορώ να φαντασθώ τον εαυτό μου να πηγαίνω στο γήπεδο και να ξεχνάω τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε απλώς να λειτουργούμε σαν να μην έγινε τίποτε».

