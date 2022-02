Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - ΚΚΕ: η Κυβέρνηση βάζει σε κίνδυνο τον ελληνικό λαό

Επίθεση στο Μαξίμου εξαπολύει ο Περισσός, μετά από την απόφαση για αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, με την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΝΑΤΟ, αναβαθμίζει την εμπλοκή της χώρας σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο που εξελίσσεται με απρόβλεπτες διαστάσεις και με μεγάλους κινδύνους για τους λαούς», αναφέρει το ΚΚΕ, σχετικά με την αποστολή αμυντικού υλικού από την Ελλάδα στην Ουκρανία με δύο C-130.

Στην ανακοίνωση του Περισσού σημειώνεται πως κατά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, «Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν έχουν καμία δουλειά εκτός συνόρων, ούτε μπορούν ελληνικά εδάφη, υποδομές και μέσα να χρησιμοποιούνται ως στρατιωτικά - πολεμικά προγεφυρώματα, όπως γίνεται με τις στρατιωτικές βάσεις σε Αλεξανδρούπολη και Στεφανοβικείο».

«Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες για τη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο και για τους μεγάλους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν για τον ελληνικό λαό. Εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε συμμετοχή κι εμπλοκή», καταλήγει το ΚΚΕ

ΜέΡΑ25: καμία στρατιωτική συνδρομή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλη Κριθαρίδη, ο οποίος αναφέρει «Ο πολεμοκάπηλος κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να στείλει πολεμικό υλικό στην Ουκρανία βάζοντας τη χώρα μας και τον λαό μας σε περαιτέρω κινδύνους για τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή. Οι Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικοί δεν έχουν καμία απολύτως δουλειά έξω από τα ελληνικά σύνορα, πέρα από τη συμμετοχή μας σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ. Η χώρα μας δεν πρέπει να παράσχει καμία απολύτως πολεμική, στρατιωτική συνδρομή στον πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε εντός -με χρήση των νατοϊκών βάσεων που οι κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν παραχωρήσει (Αλεξανδρούπολη, Σούδα κλπ.)-, ούτε και εκτός χώρας. Καταλαβαίνουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να παραστήσει την καλύτερη ορντινάντσα της Δύσης "στην οποία ανήκει", όμως αν ένα μάθημα πρέπει να λάβει από την τραγωδία στην Ουκρανία, είναι πως ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε φυσικά και η παντελώς ανύπαρκτη και απούσα Ε.Ε. θα κουνήσουν έστω και το μικρό τους δαχτυλάκι αν ο μη γένοιτο χρειαστεί. Τέτοιες λοιπόν αδιανόητες κινήσεις από έναν τέτοιο απερίσκεπτο Πρωθυπουργό, δεν εξυπηρετούν ούτε την Ειρήνη, ούτε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αντιθέτως κιόλας εκθέτουν την χώρα και τον λαό μας σε τεράστιους κινδύνους. Καμία εμπλοκή ή συμμετοχή».

