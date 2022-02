Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Η Ρωσία έχει χάσει πάνω από 4000 στρατιώτες”

Το "ευχαριστώ" του Ζελένσκι σε χώρες της Ευρώπης για την βοήθεια και το μήνυμα της αναπληρώτριας υπουργού Άμυνας για τις απώλειες των Ρώσων.



Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χάσει περίπου 4.300 στρατιώτες κατά την εισβολή τους στην Ουκρανία, ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μαλιάρ, η οποία πρόσθεσε ωστόσο πως ο αριθμός αυτός είναι σε διαδικασία αποσαφήνισης.

Έγραψε ακόμη στη σελίδα της στο Facebook πως τα ρωσικά στρατεύματα έχασαν περίπου 146 άρματα μάχης, 27 αεροσκάφη και 26 ελικόπτερα.

Την ιδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα τον σχηματισμό ενός διεθνούς "συνασπισμού" χωρών που παρέχουν βοήθεια στην Ουκρανία, κατά την τέταρτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στη χώρα του.

"Λαμβάνουμε όπλα, φάρμακα, τρόφιμα, καύσιμα, χρήματα. Ένας ισχυρός διεθνής συνασπισμός σχηματίζεται για να υποστηρίξει την Ουκρανία, ένας αντιπολεμικός συνασπισμός", είπε ο Ζελένσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χαιρέτισε την παράδοση νέων όπλων από τη Γερμανία και το Βέλγιο, καθώς και την ευρωπαϊκή συμφωνία για τον αποκλεισμό των ρωσικών τραπεζών από το διεθνές σύστημα τραπεζικών συναλλαγών SWIFT.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Πολωνό πρωθυπουργό Αντρέι Ντούντα για τις προσπάθειές του προκειμένου να ενταχθεί η Ουκρανία στην ΕΕ.

Καταγγέλλοντας τις "εγκληματικές ενέργειες" της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, εκτίμησε πως αυτές έχουν "τα χαρακτηριστικά μιας γενοκτονίας" και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στερήσει από τη Μόσχα το δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

