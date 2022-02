Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η επανάσταση του Ολύμπου τόνωσε το ηθικό των σκλαβωμένων Ελλήνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΠτΔ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων στο πάρκο Λιτοχώρου. Η παρέλαση που ήταν προγραμματισμένη δεν έγινε λόγω της κακοκαιρίας.



"H επανάσταση που εκδηλώθηκε το 1878 στο Λιτόχωρο τόνωσε το ηθικό των σκλαβωμένων Ελλήνων του Ολύμπου, έθεσε τις βάσεις για την προσάρτηση της Θεσσαλίας στον εθνικό κορμό και κράτησε ζωντανό το αγωνιστικό φρόνημα των Μακεδόνων", επισήμανε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 144η επέτειο της Επανάστασης του Ολύμπου του 1878, που έγιναν στο Λιτόχωρο.

"Τιμάμε σήμερα τη μνήμη των φλογερών αγωνιστών και των εθελοντών στρατιωτικών που έπεσαν στο πεδίο της μάχης, όπως και τους αμάχους που σφαγιάστηκαν στο Λιτόχωρο, τη Ραψάνη και τα κοντινά χωριά από τα οθωμανικά στρατεύματα. Ο ηρωικός αγώνας και η θυσία τους αποτελεί πηγή έμπνευσης και διαχρονικό παράδειγμα πίστης και αγάπης για την πατρίδα", δήλωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η κ. Σακελλαροπούλου παρέστη στην επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων στο πάρκο Λιτοχώρου.

Η παρέλαση που ήταν προγραμματισμένη δεν έγινε λόγω της κακοκαιρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπιάνκα”: Πυκνό χιόνι, καταιγίδες και προβλήματα (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ελλάδα στέλνει πολεμοφόδια στο Κίεβο

Πόλεμος στην Ουκρανία: οδομαχίες, πύραυλοι και προσφυγιά (βίντεο)