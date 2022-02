Πολιτική

Εισβολή στην Ουκρανία: Διάβημα της Ελλάδας στην Ρωσία για τους νεκρούς ομογενείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διάβημα διαμαρτύριας του Υπουργείο Εξωτερικών επεδόθη στον Ρώσο Πρέσβη στην Αθήνα. Τι ζητά η Αθήνα απο την Μόσχα.

Διάβημα διαμαρτυρίας στον Ρώσο Πρέσβη στην Αθήνα, Αντρέι Μάσλοφ αναφορικά με τις αεροπορικές επιθέσεις στα χωριά Σαρτανά και Μπουγά, πραγματοποίησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο γενικός γραμματέας επέδωσε και σχετική Ρηματική Διακοίνωση, στην οποία τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις ως άνω απρόκλητες στρατιωτικές επιθέσεις και καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του αμάχου πληθυσμού.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών «επαναλαμβάνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής ομογένειας στα εδάφη της Ουκρανίας και επαναλαμβάνει την έκκληση του προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία πραγματοποιεί επιθέσεις στην περιοχή, για σεβασμό των δικαιωμάτων τους και προστασία της ζωής τους».

Νωρίτερα, η Μόσχα υποστήριξε πως δεν ευθύνεται για τους θανάτους των ομογενών μας, αλλά απέδωσε την επίθεση σε Ουκρανούς εθνικιστές.

Τηλεδιάσκεψη υπό τον Δένδια

Τηλεδιάσκεψη με τον αποσπασμένο στο Γενικό Προξενείο Μαριούπολης Πρέσβη Φραγκίσκο Κωστελλένο, τον Γενικό Πρόξενο Μανώλη Ανδρουλάκη και τον Γενικό Πρόξενο στην Οδησσό Δημήτρη Δόχτση, είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν να υπάρξει ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς και για τις δυνατότητες αρωγής προς τους Έλληνες πολίτες και τους Ομογενείς στην Ουκρανία.

Όπως σημειώνεται, στην εν λόγω τηλεδιάσκεψη ο Γενικός Πρόξενος στη Μαριούπολη ενημέρωσε ότι ο Δήμαρχος του χωριού Σαρτανά ζήτησε από τον πληθυσμό του χωριού να το εκκενώσει και να μετακινηθεί στην Μαριούπολη, η οποία βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα μακριά.

Ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε στους ανωτέρω την ευγνωμοσύνη του για το έργο που συντελούν και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους, δεδομένου ότι η ασφάλεια και η προστασία των Ελλήνων πολιτών και Ομογενών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη χώρα μας.

Παρούσα στην τηλεδιάσκεψη ήταν και η Πρέσβης στο Βουκουρέστι Σοφία Γραμματά, η οποία έχει αναλάβει τον συντονισμό της υποδοχής πολιτών που έρχονται στην Μολδαβία και την Ρουμανία από την Ουκρανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση: οι επιδοτήσεις τον Μάρτιο και ο εφοδιασμός

Κακοκαιρία “Μπιάνκα”: Πυκνό χιόνι, καταιγίδες και προβλήματα (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ελλάδα στέλνει πολεμοφόδια στο Κίεβο