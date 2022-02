Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Βρετανία: Η σύγκρουση με την Ρωσία μπορεί να κρατήσει χρόνια

Οι εκτιμήσεις της υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας, το μήνυμα στην Ρωσία και οι κυρώσεις σε Ρώσους ολιγάρχες.



Η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να διαρκέσει "αρκετά χρόνια" λόγω των "σημαντικών δυνάμεων" της Ρωσίας, εκτίμησε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας, σύμφωνα με την οποία η Μόσχα μπορεί να επιδιώξει να χρησιμοποιήσει "ακόμη χειρότερα όπλα".

"Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει απολύτως την Ουκρανία σε αυτή την πολύ μακρά και δύσκολη σύγκρουση", δήλωσε η Τρας στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News κατά την τέταρτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Μπορεί να διαρκέσει "πολλά χρόνια γιατί ξέρουμε πως η Ρωσία έχει σημαντικές δυνάμεις", συνέχισε, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα των Ουκρανών να "πολεμήσουν" για να υπεραπιστούν "την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά τους".

"Η σύγκρουση αυτή μπορεί να είναι πολύ, πολύ αιματηρή. Έχουμε ήδη δει αμάχους να τίθενται στο στόχαστρο από τη ρωσική κυβέρνηση", συνέχισε η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας. "Καλώ την κυβέρνηση να μην εντείνει τη σύγκρουση, αλλά πρέπει να ετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιδιώκει να χρησιμοποιήσει ακόμη χειρότερα όπλα", κάτι που θα ήταν "τρομερά καταστρεπτικό".

Η Τρας είπε ακόμη πως έχει καταρτίσει έναν κατάλογο με στόχο Ρώσους ολιγάρχες και ανά εβδομάδες η κυβέρνηση θα στοχοποιεί τα ιδιωτικά τους τζετ, τις ιδιοκτησίες τους και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

"Έχω καταρτίσει έναν κατάλογο ολιγαρχών... Εργαζόμαστε για τη συνένωση των υποθέσεων και ανά εβδομάδες θα επιβάλλουμε κυρώσεις σε νέους ολιγάρχες. Θα υπάρξει ένα απανωτό πρόγραμμα κυρώσεων... Δεν θα υπάρχει τόπος που να μπορούν να κρυφτούν", είπε.

Σχετικά με τη ρωσική πρόταση για συνομιλίες με την Ουκρανία, η Λιζ Τρας εκτίμησε πως η Μόσχα πρέπει πρώτα να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη χώρα. "Δεν μπορούν να διαπραγματεύονται με το πιστόλι στον κρόταφο των Ουκρανών, πρέπει να αποσύρουν τα στρατεύματά τους", επέμεινε.