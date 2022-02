Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα: Διακυμάνσεις στο ιικό φορτίο της Θεσσαλονίκης

Τι δείχνουν οι μετρήσεις στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης για την πορεία της πανδημίας στην πόλη.



Διακυμάνσεις στη συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης καταγράφονται στις πιο πρόσφατες μετρήσεις για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ. Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις τελευταίες δύο μετρήσεις η μέση τιμή του ιικού φορτίου παρουσίασε έντονη ημερήσια διακύμανση, αλλά η μέση τιμή του διημέρου είναι σταθερή σε σχέση με τη μέση τιμή του προηγούμενου διημέρου. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ, θα εκτιμηθεί με βάση τις επόμενες μετρήσεις αν αντιστοιχεί σε μία προσωρινή σταθεροποίηση του ιικού φορτίου των λυμάτων. Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 23/02/2022 και της Πέμπτης 24/02/2022 είναι: Σταθερή (-1%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 21/02/2022 και της Τρίτης 22/02/2022.

Μειωμένη (-26%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 16/02/2022 και Πέμπτης 17/02/22. Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.