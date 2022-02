Κόσμος

Ουκρανία - Τουρκία: “Πόλεμος” η ρωσική εισβολή

Η Άγκυρα μέχρι σήμερα δεν είχε χαρακτηρίσει ως "πόλεμο" την κατάσταση στην Ουκρανία. Ο Ατούν επανέλαβε την πρόταση του Ερντογάν να μεσολαβήσει.



Η Τουρκία αποκάλεσε σήμερα "πόλεμο" την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σε μια αλλαγή ρητορικής που θα μπορούσε να προλειαίνει το έδαφος ώστε η χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να επικαλεστεί μια διεθνή συνθήκη για να περιορίσει τον διάπλου ρωσικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. σε μια αλλαγή ρητορικής που θα μπορούσε να προλειαίνει το έδαφος ώστε η χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να επικαλεστεί μια διεθνή συνθήκη για να περιορίσει τον διάπλου ρωσικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Βάσει της Συνθήκης του Μοντρέ (1936), η Τουρκία ελέγχει τα στενά των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου που συνδέουν τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και μπορεί να περιορίσει τη διέλευση πολεμικών πλοίων σε περίοδο πολέμου ή εάν απειληθεί.

Ισορροπώντας τις δυτικές δεσμεύσεις της με τους στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, η Άγκυρα έχει πει πως η ρωσική επίθεση είναι απαράδεκτη, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε χαρακτηρίσει ως πόλεμο την κατάσταση

"Κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία, επαναλαμβάνουμε την έκκληση του προέδρου Ερντογάν για άμεση διακοπή των ρωσικών επιθέσεων και την έναρξη διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός", δήλωσε ο εκπρόσωπος της προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν.

Ο Φαχρετίν Ατούν, διευθυντής επικοινωνίας της Τουρκίας, δήλωσε "γινόμαστε μάρτυρες ακόμη ενός πολέμου στην περιοχή μας", και επανέλαβε την πρόταση του Ερντογάν να μεσολαβήσει.

Το Κίεβο κάλεσε την Τουρκία να εμποδίσει τη διέλευση και άλλων ρωσικών πολεμικών πλοίων προς τη Μαύρη Θάλασσα, απ΄όπου η Μόσχα έχει εξαπολύσει μία από τις εφόδους της στις νότιες ακτές της Ουκρανίας.

Όμως ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε προχθές Παρασκευή ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα βάσει της συνθήκης του Μοντρέ να φέρει τα πλοία της πίσω στις βάσεις τους, κάτι που μπορεί να περιορίσει οποιαδήποτε αλλαγή της τουρκικής πολιτικής.

Η Τουρκία έχει καλλιεργήσει καλές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία. Ένα βήμα που θα στρεφόταν τόσο πολύ εναντίον της Μόσχας θα μπορούσε να πλήξει τον μεγάλο όγκο των εισαγωγών ενέργειας και προϊόντων και τον τουριστικό της τομέα σε μια περίοδο εγχώριας οικονομικής αναταραχής.