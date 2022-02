Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία: Ορδές προσφύγων εγκαταλείπουν την χώρα (εικόνες)

Τεράστιος ο αριθμός των προσφύγων που έφυγαν για να γλυτώσουν από τις μάχες στην Ουκρανία. Τι έχουν καταγράψει τα Ηνωμένα Έθνη.



Τους 368.000 έφθασαν οι πρόσφυγες που έφυγαν για να γλυτώσουν από τις μάχες στην Ουκρανία, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής την Πέμπτη, καταφεύγοντας σε γειτονικές χώρες και ο αριθμός τους «συνεχίζει να αυξάνεται», έγινε σήμερα γνωστό από τα Ηνωμένα Έθνη. που έφυγαν για να γλυτώσουν από τις μάχες στην, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής την Πέμπτη, καταφεύγοντας σε γειτονικές χώρες καιγινε σήμερα γνωστό από τα Ηνωμένα Έθνη.

Aυτός ο αριθμός «βασίζεται σε στοιχεία που διατέθηκαν από τις αρχές των χωρών» υποδοχής, υπογραμμίζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε ένα tweet.

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός μεταξύ αυτών έχει πάει στην Πολωνία, όπου οι αρχές μετρούν περίπου 156.000 Ουκρανούς να έχουν φθάσει εκεί από την Πέμπτη, την έναρξη της εισβολής από τα ρωσικά στρατεύματα.





Τη χθεσινή η μέρα, οι συνοριοφύλακες ανέφεραν ότι καταμέτρησαν 77.300 ανθρώπους, οι οποίοι έφθασαν στην Πολωνία από την Ουκρανία.