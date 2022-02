Πολιτική

Δολοφονία Άλκη - πανό στην Τούμπα: ταυτοποιήθηκαν αυτοί που το σήκωσαν

Ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, αυτοί που ανήρτησαν το εμετικό πανό στο γήπεδο της Τούμπας, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μίντιλαντ με τον ΠΑΟΚ για τη φάση των «32» του UEFA Comference League.

«Η Ελληνική Αστυνομία ταυτοποίησε τους υπόπτους που ανήρτησαν το πανό με άθλιο περιεχόμενο την προηγούμενη Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Βάζουμε τέλος στο χουλιγκανισμό. Η δικαιοσύνη έχει το λόγο» έγραψε στο Τwitter, ο κ. Θεοδωρικάκος.



Υπενθυμίζεται ότι το άθλιο πανό έγραφε «αδέρφια κρατάτε γερά» και αναφερόταν στους δολοφόνους τους 19χρονου Άλκη, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί.

Το εν λόγω περιστατικό καταγράφηκε από την αστυνομία, με την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης να ξεκινά προκαταρκτική εξέταση.

