Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσος μεγιστάνας εναντιώνεται στον Πούτιν

Ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της Ρωσίας, τα βάζει ευθέως με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ζητά να σταματήσει η «αιματοχυσία».

Ο λόγος για τον Μιχαήλ Φρίντμαν, ο οποίος δηλώνει «πεπεισμένος» ότι «ο πόλεμος δεν μπορεί ποτέ να είναι η απάντηση».

Ο γεννημένος στην Ουκρανία Μιχαήλ Φρίντμαν είναι ο πρώτος Ρώσος επιχειρηματίας που μίλησε ανοιχτά κατά της σύγκρουσης. Σε μια επιστολή που εστάλη την Παρασκευή στο προσωπικό της εταιρείας ιδιωτικών μετοχών LetterOne, που εδρεύει στο Λονδίνο, σύμφωνα με τους Financial Times, ο δισεκατομμυριούχος δηλώνει ότι «ο πόλεμος δεν μπορεί ποτέ να είναι η απάντηση».

«Γεννήθηκα στη Δυτική Ουκρανία και έζησα εκεί μέχρι τα 17 μου. Οι γονείς μου είναι Ουκρανοί πολίτες και ζουν στο Λβιβ, την αγαπημένη μου πόλη. Αλλά έχω περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου ως πολίτης της Ρωσίας, χτίζοντας και αναπτύσσοντας επιχειρήσεις. Είμαι βαθιά δεμένος με τους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας και βλέπω την τρέχουσα σύγκρουση ως τραγωδία και για τους δύο», γράφει στην επιστολή του ο Μιχαήλ Φρίντμαν, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Δεν κάνω πολιτικές δηλώσεις, είμαι επιχειρηματίας με ευθύνες έναντι των πολλών χιλιάδων υπαλλήλων μου στη Ρωσία και την Ουκρανία. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι ο πόλεμος δεν μπορεί ποτέ να είναι η απάντηση. Αυτή η κρίση θα κοστίσει ζωές και θα βλάψει δύο έθνη που είναι αδέρφια για εκατοντάδες χρόνια», συνέχισε.

«Αν και μια λύση φαίνεται τρομακτικά μακρινή, μπορώ μόνο να προσθέσω τον εαυτό μου ανάμεσα σε εκείνους των οποίων η διακαής επιθυμία είναι να τελειώσει η αιματοχυσία. Είμαι σίγουρος ότι οι συνεργάτες μου συμμερίζονται την άποψή μου», κατέληξε.

