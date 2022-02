Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – Στόλτενμπεργκ: Επικίνδυνη η ρητορική Πούτιν

Μήνυμα στον Πρόεδρο της Ρωσίας έστειλε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Η κίνηση του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσει τις ρωσικές δυνάμεις σε συναγερμό είναι επικίνδυνη και ανεύθυνη και προστίθεται στο επιθετικό μοτίβο του Ρώσου προέδρου σχετικά με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Πρόκειται για μια επικίνδυνη ρητορική. Είναι μια ανεύθυνη συμπεριφορά. Και φυσικά όταν συνδυάζεις αυτήν τη ρητορική με το τι κάνουν στο πεδίο στην Ουκρανία, το να διεξάγουν πόλεμο εναντίον ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου έθνους, να πραγματοποιούν πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, αυτό προστίθεται στη σοβαρότητα της κατάστασης», είπε ο Στόλτενμπεργκ στην εκπομπή State of the Union του CNN.

