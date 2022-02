Αθλητικά

Πόλεμος στην Ουκρανία: Παγκόσμιο αθλητικό μποϊκοτάζ στη Ρωσία

Την απόλυτη απομόνωση από όλη την αθλητική κοινότητα γνωρίζει η Ρωσία όσο περνούν οι μέρες και η εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται.





Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις τραγικές συνέπειες, που έχουν συγκλονίσει την παγκόσμια κοινότητα, έχουν καταστήσει «ανεπιθύμητα πρόσωπα» Ρώσους αθλητές, ενώ παράλληλα, «μεταφέρονται» αθλητικές διοργανώσεις που επρόκειτο να διεξαχθούν σε ρωσικό έδαφος και πληθώρα χορηγών, ακυρώνει συμφωνίες που σχετίζονται με ρωσικά συμφέροντα. Θεωρείται επίσης δεδομένο σε κάθε περίπτωση πως οι ρωσικές ομάδες, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την έδρα τους σε διεθνείς αγώνες.

Ξεκινώντας από τον «βασιλιά των σπορ», όπως αποκαλείται το ποδόσφαιρο, η Τσεχία, η Σουηδία και η Πολωνία, αρνήθηκαν να αντιμετωπίσουν την Ρωσία για τα play offs του Μουντιάλ 2022, που ήταν μάλιστα προγραμματισμένα να διεξαχθούν στη Μόσχα τον προσεχή Μάρτιο, ενώ ο τελικός του Champions League για φέτος, «μετακόμισε» από την Αγία Πετρούπολη, στο Παρίσι.

Τέσσερα χρόνια μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Αγία Πετρούπολη ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο επίκεντρο των ποδοσφαιρόφιλων. Όμως η UEFA, αντιδρώντας άμεσα, ανακοίνωσε ότι μεταφέρει τον τελικό του Champions League, την «σύνοδο κορυφής» του ευρωπαϊκού διασυλλογικού ποδοσφαίρου, στο Παρίσι.

Ένα άλλο θέμα που θα τεθεί επί τάπητος για την UEFA, είναι και η συνεργασία με την Gazprom, που θα εξετασθεί την επόμενη εβδομάδα από την εκτελεστική επιτροπή και φαίνεται να «κρέμεται σε μία κλωστή». Πρόκειται για ένα συμβόλαιο, που υπολογίζεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πάντως η Σάλκε αφαίρεσε ήδη το σήμα της Gazprom από τη φανέλα της, ενώ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τερμάτισε τη συνεργασία με την ρωσική Aeroflot.

Τέλος ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ιδιοκτήτης της Τσέλσι, ανακοίνωσε το Σάββατο (26/02) ότι εμπιστεύεται «στους διαχειριστές του φιλανθρωπικού ιδρύματος Τσέλσι την διαχείριση της Τσέλσι FC», μια αποχώρηση που εξακολουθεί να είναι ασαφής.



Στο μπάσκετ τώρα, άγνωστο παραμένει αν θα ολοκληρώσουν τη σεζόν στη Euroleague οι ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης και Ούνιξ Καζάν. Οι αντιδράσεις μετά την εισβολή πάντως ήταν άμεσες, με το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο Magenta Sport να αρνείται να μεταδώσει την αναμέτρησης της Μπάγερν με τη Ζενίτ, ενώ εν συνεχεία η διοργανώτρια αρχή ανέβαλε τις αναμετρήσεις των ρωσικών ομάδων μέχρι νεοτέρας.

Να σημειωθεί ότι αρκετές παίκτες της ΤΣΣΚΑ αποχώρησαν από τη Μόσχα με τις οικογένειες τους, σε αντίθεση με τον Έλληνα προπονητή της ομάδας, Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος παραμένει στη θέση του.

Την ίδια στιγμή, η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Πρίτι Πατέλ, προειδοποίησε ότι «εθνικές ομάδες από χώρες συνένοχους» στην εισβολή στην Ουκρανία δεν θα είναι πλέον ευπρόσδεκτες στην Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα, ακυρώθηκαν οι βίζες των Λευκορώσων καλαθοσφαιριστών που επρόκειτο να παίξουν την Κυριακή στο Νιούκαστλ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και πολλοί αθλητές ατομικά, όπως ο Σενγκέλια που σκέφτεται την αποχώρηση από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αλλά και ομοσπονδίες όπως της Λιθουανίας και της Εσθονίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του basketnews, τόσο ο Γκριγκόνις και ο Κουζμίνσκας, όσο και ο Αρτούρας Γκουντάιτις (Ζενίτ), αλλά και ο προπονητής της Πάρμα και της Εθνικής Λιθουανίας, Κάζις Μακσβέτις έχουν αποφασίσει να φύγουν από τη Ρωσία, ενώ ομάδα της Εσθονίας ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την VTB League.

Το Σότσι είναι ένα συμβολικό μέρος της ρωσικής «ήπιας δύναμης» στον αθλητισμό. Η διοργανώτρια πόλη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2014, φιλοξενεί το ρωσικό Γκραν Πρι της Formula 1 από εκείνη την χρονιά. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί εφέτος, καθώς οι διοργανωτές του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ακύρωσαν τον αγώνα, επτά μήνες πριν την διεξαγωγή του.

Η αμερικανική ομάδα Haas, από την πλευρά της, αμφισβήτησε την συνεργασία της με τον Ρώσο χορηγό της Uralkali, μη εμφανίζοντας τα ρωσικά χρώματα στα μονοθέσια της. Και το… αγωνιστικό μέλλον στην F1, του Νικίτα Μαζέπιν, ο οποίος είναι υιός ενός ηγέτη της Uralkali, που επρόκειτο να οδηγήσει το ένα από τα δύο μονοθέσια, μοιάζει αμφίβολο.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Τζούντο πήρε σειρά σήμερα (27/2) και ανέστειλε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως επίτιμο πρόεδρο και πρεσβευτή.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι γνωστός τζουντόκα έχοντας μάλιστα μαύρη ζώνη και οκτώ νταν και είναι ιδιαίτερα παθιασμένος με το άθλημα αφού έχει δώσει το «παρών» σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις, ενώ έχει επισκεφτεί καμπ της εθνικής ομάδας της Ρωσίας έχει προπονηθεί με τους αθλητές και τις αθλήτριές της κατά το παρελθόν.

Συνήθως απρόθυμη να σχολιάσει ζητήματα γεωπολιτικής φύσεως, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, προέτρεψε τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες να ακυρώσουν ή να μεταφέρουν οποιαδήποτε εκδήλωση προγραμματίζεται στην Ρωσία ή στην Λευκορωσία. Ζητά επίσης να μην υψωθούν οι σημαίες των δύο αυτών χωρών και να μην ακούγονται οι εθνικοί ύμνοι τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεθνής Ομοσπονδία Σκι (FIS) ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των αγώνων της στην Ρωσία μέχρι το τέλος της σεζόν «προς το συμφέρον της ασφάλειας όλων των συμμετεχόντων», όπως αναφέρθηκε στην σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, η Διεθνής Ομοσπονδία Δίαθλου (IBU) απαγόρευσε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων και τις σημαίες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας κατά την διάρκεια των διοργανώσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Η ουκρανική σημαία θα υψώνεται κατά την διάρκεια εκδηλώσεων προς τιμήν της ουκρανικής ομάδας», πρόσθεσαν οι διοικούντες την IBU.

Επίσης, οι τέσσερις μεγάλοι πυγμαχικοί φορείς (IBF, WBC, WBA και WBO), ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι δεν θα διεξαχθούν πρωταθλήματα στην Ρωσία.

«Σε μια εποχή που ο κόσμος ζητά κατάπαυση του πυρός, οι οργανώσεις μας αποφάσισαν να μην επιτρέψουν πρωταθλήματα στη Ρωσία. Ενώ αυτός ο πόλεμος έβαλε τέλος στην πυγμαχία στην Ουκρανία, οι οργανώσεις μας δεν θα επιτρέψουν αγώνες στην Ρωσία μέχρι περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασης», επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωσή τους.

Ακόμη, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ στην Ρωσία, που έχει προγραμματιστεί από τις 26 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου, δεν έχει ακόμη μεταφερθεί, αλλά φαίνεται να απειλείται έντονα.

Οι Γάλλοι Ολυμπιονίκες, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση εκεί, καθώς η Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι οι «Μπλε» δεν θα συμμετάσχουν στο τουρνουά, εάν διεξαχθεί στην Ρωσία. Παράλληλα, η Ρωσία έχασε την διοργάνωση των αγώνων της φάσης των ομίλων του World League γυναικών (στην πόλη Ούφα από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου) και ανδρών (στο Κεμέροβο από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου).

Επιπλέον, η σουηδική κυβέρνηση ζήτησε το Σάββατο τον πλήρη αποκλεισμό της Ρωσίας από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις από τις χώρες της ΕΕ. Ήδη, οι ομοσπονδίες σκι της Νορβηγίας και της Σουηδίας έχουν κάνει γνωστό ότι οι Ρώσοι αθλητές δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην επικράτειά τους για τις διοργανώσεις στις αντίστοιχες χώρες τους τον επόμενο μήνα.

Στην Γαλλία, ο σύλλογος της Νάντης ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αρνήθηκε να υποδεχθεί τον σύλλογο της Μόσχας, Τσεκόβσκι Μεντβέντι, στον αγώνα που ήταν προγραμματισμένος για την Τρίτη για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο χάντμπολ.

